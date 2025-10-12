Винченцо Монтела се обърна към българите: Извинете, че ви вкарахме шест гола

Националният селекционер на Турция говори пред медиите по време на прескофенренцията след победата над България. Наставникът сподели, че за неговите играчи е било важно да изравнят головете си разлика с Грузия, затова са се израдвали толкова при шестото попадение.
След вчерашния мач турците имат шест точки при 9 отбелязани и също толкова допуснати гола. От своя страна грузинците също имат 6 пункта, но с голова разлика 5:5. Двата отбора ще продължат до последно да се борят за втората позиция, даваща право на бараж за Мондиал 2026.
„Преди началото на второто полувреме направихме някои корекции в съблекалнята. След това бързо отбелязахме головете. След гола за 6:1 се зарадвахме малко прекалено. Искам да кажа на българските фенове „Извинете ни“. За нас беше много важно да отбележим шест гола. Благодарение на този мач изравнихме головата разлика с Грузия“ – заяви италианецът.
ТОВА Е ПОДИГРАВКА И ПУБЛИЧНО УНИЖЕНИЕ. ЗАСЛУЖАВАМЕ ГО . ВЪПРЕКИ ЧЕ ТУРЦИЯ НЕ ФУТБОЛНА СИЛА . ИСПАНИЯ В КОНЯ ИМ ГО ДОКАЗА , И НЕ ИМ СЕ ИЗВИНИ СЛЕД РАЗГРОМА .КЪДЕ СМЕ НИЕ , СЛЕД КАТО ЕДИН ОТБОР КАТО ТУРЦИЯ НИ РАЗГРОМИ , И ВРЪЩАЙКИ СИ САМОЧУВСТВИЕТО , СЕ ГАВРИ С НАС , ПРОДЪЛЖАВАЙКИ УНИЗЕНИЕТО . КЪДЕ Е ДЪРЖАВАТА , КЪДЕ Е МИН. НА СПОРТА , КЪДЕ Е НАРОДА!!!!!!!
Лицемер…. 🙂 Знаем, че не съжалява… 🙂
Ааа няма нищо,ний сме тука само за парите
Очаквах, че комшиите поне няма да ни резилят така.
Не се извинявай,ние сме свикнали..😄
Нищо, все пак загряха момчета добре. Те и без това вулгарите на футбол за нищо не стават
Тънка подигравчица.
kogato za 5 minuti vkarat 3 gola 😂😂😂
Кое в „Държавата “ ни е по-различно от футболът, кое може да ни учуди изобщо?!Падение!!!😡
Повече трябваше! Повече! Да ни стане съвсем ясно до къде ни докараха ГОН3:0 и сие. Мърши нещастни!
ДА!!! ГОН3:0 🙂
BRAVO 👏 ZA TURKIYE
В реванша в Турция – 11.При 11 падащия отбор по неписаните закони във футбола : свалят екипите и ги предават на противника! Това ни чака!
Може би са малко…. 😃😃😃😃😃
Милена Генова Спорт,топката е кръгла, всякакъв резултат е възможно. –
Браво на бившия треньор на „Бистришките тигри“!
БРАВО БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛНИ ГЕРОИ, ПОМОГНАХТЕ НА ТУРЦИТЕ ДА СИ ОПРАВЯТ ГОЛОВАТА РАЗЛИКА.