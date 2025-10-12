НА ЖИВО
          Винченцо Монтела се обърна към българите: Извинете, че ви вкарахме шест гола

          Селекционерът на Турция даде любопитно изказване след разгромната победа на тима му над родните национали

          Снимка: gong.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Националният селекционер на Турция говори пред медиите по време на прескофенренцията след победата над България. Наставникът сподели, че за неговите играчи е било важно да изравнят головете си разлика с Грузия, затова са се израдвали толкова при шестото попадение.

          След вчерашния мач турците имат шест точки при 9 отбелязани и също толкова допуснати гола. От своя страна грузинците също имат 6 пункта, но с голова разлика 5:5. Двата отбора ще продължат до последно да се борят за втората позиция, даваща право на бараж за Мондиал 2026.

          „Преди началото на второто полувреме направихме някои корекции в съблекалнята. След това бързо отбелязахме головете. След гола за 6:1 се зарадвахме малко прекалено. Искам да кажа на българските фенове „Извинете ни“. За нас беше много важно да отбележим шест гола. Благодарение на този мач изравнихме головата разлика с Грузия“ – заяви италианецът.

          19 КОМЕНТАРА

          1. ТОВА Е ПОДИГРАВКА И ПУБЛИЧНО УНИЖЕНИЕ. ЗАСЛУЖАВАМЕ ГО . ВЪПРЕКИ ЧЕ ТУРЦИЯ НЕ ФУТБОЛНА СИЛА . ИСПАНИЯ В КОНЯ ИМ ГО ДОКАЗА , И НЕ ИМ СЕ ИЗВИНИ СЛЕД РАЗГРОМА .КЪДЕ СМЕ НИЕ , СЛЕД КАТО ЕДИН ОТБОР КАТО ТУРЦИЯ НИ РАЗГРОМИ , И ВРЪЩАЙКИ СИ САМОЧУВСТВИЕТО , СЕ ГАВРИ С НАС , ПРОДЪЛЖАВАЙКИ УНИЗЕНИЕТО . КЪДЕ Е ДЪРЖАВАТА , КЪДЕ Е МИН. НА СПОРТА , КЪДЕ Е НАРОДА!!!!!!!

          9. Кое в „Държавата “ ни е по-различно от футболът, кое може да ни учуди изобщо?!Падение!!!😡

          10. Повече трябваше! Повече! Да ни стане съвсем ясно до къде ни докараха ГОН3:0 и сие. Мърши нещастни!

          12. В реванша в Турция – 11.При 11 падащия отбор по неписаните закони във футбола : свалят екипите и ги предават на противника! Това ни чака!

          15. БРАВО БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛНИ ГЕРОИ, ПОМОГНАХТЕ НА ТУРЦИТЕ ДА СИ ОПРАВЯТ ГОЛОВАТА РАЗЛИКА.

