Винченцо Монтела се обърна към българите: Извинете, че ви вкарахме шест гола

Националният селекционер на Турция говори пред медиите по време на прескофенренцията след победата над България. Наставникът сподели, че за неговите играчи е било важно да изравнят головете си разлика с Грузия, затова са се израдвали толкова при шестото попадение.

След вчерашния мач турците имат шест точки при 9 отбелязани и също толкова допуснати гола. От своя страна грузинците също имат 6 пункта, но с голова разлика 5:5. Двата отбора ще продължат до последно да се борят за втората позиция, даваща право на бараж за Мондиал 2026.

„Преди началото на второто полувреме направихме някои корекции в съблекалнята. След това бързо отбелязахме головете. След гола за 6:1 се зарадвахме малко прекалено. Искам да кажа на българските фенове „Извинете ни“. За нас беше много важно да отбележим шест гола. Благодарение на този мач изравнихме головата разлика с Грузия“ – заяви италианецът.