Задържаха двама мъже за купуване на гласове в село Огняново

Двама мъже бяха задържани в село Огняново, област Пазарджик, по подозрение за купуване на гласове по време на частичните избори за общински съветници, съобщи БНР.

Инцидентът е станал в ромската махала на селото, където се е събрало голямо множество от хора. Задържаните са се заключили в автомобилите си и са престояли в тях около час, преди да бъдат изведени от полицията.

При извършения обиск е открита полицейска значка с неясен произход и чанта с пари. Според очевидци сумата не е голяма.

По-рано през деня в Огняново е било отчетено масово гласуване, при което над 300 души са подали вот за кратко време.

Към момента ситуацията в селото е спокойна, но засиленото полицейско присъствие остава. От ОДМВР-Пазарджик съобщиха, че продължават да постъпват и да се проверяват сигнали за изборни нарушения.