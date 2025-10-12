Задържаха двама мъже за купуване на гласове в село Огняново

Двама мъже бяха задържани в село Огняново, област Пазарджик, по подозрение за купуване на гласове по време на частичните избори за общински съветници, съобщи БНР.
- Реклама -
Инцидентът е станал в ромската махала на селото, където се е събрало голямо множество от хора. Задържаните са се заключили в автомобилите си и са престояли в тях около час, преди да бъдат изведени от полицията.
При извършения обиск е открита полицейска значка с неясен произход и чанта с пари. Според очевидци сумата не е голяма.
По-рано през деня в Огняново е било отчетено масово гласуване, при което над 300 души са подали вот за кратко време.
Към момента ситуацията в селото е спокойна, но засиленото полицейско присъствие остава. От ОДМВР-Пазарджик съобщиха, че продължават да постъпват и да се проверяват сигнали за изборни нарушения.
Двама мъже бяха задържани в село Огняново, област Пазарджик, по подозрение за купуване на гласове по време на частичните избори за общински съветници, съобщи БНР.
- Реклама -
Инцидентът е станал в ромската махала на селото, където се е събрало голямо множество от хора. Задържаните са се заключили в автомобилите си и са престояли в тях около час, преди да бъдат изведени от полицията.
При извършения обиск е открита полицейска значка с неясен произход и чанта с пари. Според очевидци сумата не е голяма.
По-рано през деня в Огняново е било отчетено масово гласуване, при което над 300 души са подали вот за кратко време.
Към момента ситуацията в селото е спокойна, но засиленото полицейско присъствие остава. От ОДМВР-Пазарджик съобщиха, че продължават да постъпват и да се проверяват сигнали за изборни нарушения.
Те направо се скъсаха само двама
За кого купуваха?
Хората от Величие свършиха цялата работа
Само двама ,колко ли са купили мекеретата на свинята и другият дебел ,Пазарджик и селата са ги обхванали.
Като продават гласовете си после да не реват срещу държавата….
А къде е третият ?
Журналистите казаха на полицая да задържат и третият , който се криеше .
Само двама, не може да бъде , сигурно за Слави ще гласуват
„Инцидент“…нищо инцидентно няма, а се нарича организиран купен вот
След 3,4 часа от обаждането корумпираната полиция се е явила 🤷🏻♀️
За сефте ли чувате че се копуват гласове
Недумайте, чак сте смешни, това е практика на ДПС-ту!!!
Бяха 6 как така 2 ма
Rosen Georgiev избягаха полицията не благоволи да си направи трудът да ги хване
Rosen Georgiev Пуснаха ги ,и тези двамата също.
Че много малко бре
Добре, че им организираха граждански арест!
Svetlana Dimova Браво на хората от Величие,
Дано ви разпорят гъзовете в някоя килия и да си купите вазелин
Барабар с пласьорите и седнал зад волана
Кръстьо Атанасов Биров директно у кауша и конфигурация на колата
Ми такива под влиянието на канабинол и алкохол и бяло зад волана