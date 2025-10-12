НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 13.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Задържаха двама мъже за купуване на гласове в село Огняново

          21
          338
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Двама мъже бяха задържани в село Огняново, област Пазарджик, по подозрение за купуване на гласове по време на частичните избори за общински съветници, съобщи БНР.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал в ромската махала на селото, където се е събрало голямо множество от хора. Задържаните са се заключили в автомобилите си и са престояли в тях около час, преди да бъдат изведени от полицията.

          При извършения обиск е открита полицейска значка с неясен произход и чанта с пари. Според очевидци сумата не е голяма.

          По-рано през деня в Огняново е било отчетено масово гласуване, при което над 300 души са подали вот за кратко време.

          Към момента ситуацията в селото е спокойна, но засиленото полицейско присъствие остава. От ОДМВР-Пазарджик съобщиха, че продължават да постъпват и да се проверяват сигнали за изборни нарушения.

          Двама мъже бяха задържани в село Огняново, област Пазарджик, по подозрение за купуване на гласове по време на частичните избори за общински съветници, съобщи БНР.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал в ромската махала на селото, където се е събрало голямо множество от хора. Задържаните са се заключили в автомобилите си и са престояли в тях около час, преди да бъдат изведени от полицията.

          При извършения обиск е открита полицейска значка с неясен произход и чанта с пари. Според очевидци сумата не е голяма.

          По-рано през деня в Огняново е било отчетено масово гласуване, при което над 300 души са подали вот за кратко време.

          Към момента ситуацията в селото е спокойна, но засиленото полицейско присъствие остава. От ОДМВР-Пазарджик съобщиха, че продължават да постъпват и да се проверяват сигнали за изборни нарушения.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Жечо Станков: България е гарант за енергийната сигурност на Балканите

          Красимир Попов -
          България играе доминираща роля в енергийната стабилност на региона и гарантира сигурността на целите Балкани. Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков в интервю...
          Политика

          Росен Желязков: Само синергията между централната и местната власт може да даде резултат за обществото

          Красимир Попов -
          „Не щадете министрите – те са Ваши.“ С тези думи министър-председателят Росен Желязков се обърна към участниците в Годишната среща на местните власти, която...
          Политика

          Васил Терзиев: До края на седмицата ще има трайно решение за сметопочистването в София

          Красимир Попов -
          Кметът на София Васил Терзиев заяви в ефира на бТВ, че в рамките на тази седмица общината ще намери трайно решение на кризата със...

          21 КОМЕНТАРА

          4. Само двама ,колко ли са купили мекеретата на свинята и другият дебел ,Пазарджик и селата са ги обхванали.

          6. А къде е третият ?
            Журналистите казаха на полицая да задържат и третият , който се криеше .

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions