Зафиров: На правителството се пада отговорността за разрешаване на наследените кризи

„Кабинетът показа устойчивост и функционира в достатъчно дълъг период от време, така че да е наясно, както с генезиса на кризите, така и с пътищата, по които те могат да бъдат решени.“ Това заяви в предаването „Опорни хора“ в телевизия Bulgaria ON AIR Атанас Зафиров, заместник министър-председател и председател на Националният съвет на БСП и коалиция “БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“.
- Реклама -
Той бе категоричен, че нито едно управление не може безкрайно да се оправдава с наследени проблеми.
„Виждате, че всеки ден гърмят нови и нови бомби и те със сигурност са следствие на това трупано през годините безхаберие и липса на желание за какъвто и да е тип действие за решаване на тази поредица от кризи. Именно на това правителство се пада отговорността и политическата воля да започне с разрешаването им“, заяви вицепремиерът.
Той обясни, че подходът на правителството към тях ще е интегриран между всички ведомства и посредством прилагането на краткосрочни и дългосрочни мерки.
Относно водното бедствие в „Елените“ вицепремиерът Зафиров коментира, че министърът на околната среда и водите е разпоредил проверки във всички курортни комплекси, за които темата с презастрояването не е от вчера или от днес. Председателят на БСП настоя, че и там правителството ще подходи превантивно.
„Кабинетът показа устойчивост и функционира в достатъчно дълъг период от време, така че да е наясно, както с генезиса на кризите, така и с пътищата, по които те могат да бъдат решени.“ Това заяви в предаването „Опорни хора“ в телевизия Bulgaria ON AIR Атанас Зафиров, заместник министър-председател и председател на Националният съвет на БСП и коалиция “БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“.
- Реклама -
Той бе категоричен, че нито едно управление не може безкрайно да се оправдава с наследени проблеми.
„Виждате, че всеки ден гърмят нови и нови бомби и те със сигурност са следствие на това трупано през годините безхаберие и липса на желание за какъвто и да е тип действие за решаване на тази поредица от кризи. Именно на това правителство се пада отговорността и политическата воля да започне с разрешаването им“, заяви вицепремиерът.
Той обясни, че подходът на правителството към тях ще е интегриран между всички ведомства и посредством прилагането на краткосрочни и дългосрочни мерки.
Относно водното бедствие в „Елените“ вицепремиерът Зафиров коментира, че министърът на околната среда и водите е разпоредил проверки във всички курортни комплекси, за които темата с презастрояването не е от вчера или от днес. Председателят на БСП настоя, че и там правителството ще подходи превантивно.
Стратега Ал. Лилов препоръча БКП да се раздели на много партии ( демократични) и когато дойде момента да се обединят! Е сега сме в този момент!
От кого ве дебел от Тиквата
С М Е Ш Н И К !!!
С тази физиономия плашиш хората!
Решавате наследствените кризи от почти 15 годишното управление на вашият коалиционен партньор -ГЕРБ!!
Има си наука ,Физиогномика ,какво ли ще каже за Тоя ?
Ами задник вие ги наследихте с тия където се прегърнахте
Не знам защо нямам доверие на тлъсти и мазни политици.
ОхлюФ
Този тапир не знае защо е в правителството, освен разбира се за тлъстата заплата
Жалка свиня!
Флинтстоун нещо много се активира в последно време …
Всичките наследени кризи са от вашата алчност за постове привилегии и във власта Но авторитета и знанията ви са нулеви Интересуват ви паричките а не живота на българите
Когато се съгласихте да спите в едно легло, в сглобката знаехте,че всички вие сте крали през годините.
Абе тиквеник оставихте половин България да изгори хората без домове ще са през зимата половин България без вода другата половина наводнена смъртни случай това от какво е некадърници сте
Кое е наследствено ве?Това че набутахте страната във войната ли?Нещастници!Всичко е заради Теб !Без вас подбеците и вашите гласове нямаше да е възможно!
Спри Бе!Б…..к.
От кой са наследени?
Хайде стига оправдания ,махайте се некадърници и екскурзианти.
ЗАЩО НЕ ПОСРЕЩНА ФЕНОМЕНА КАРЛОС НАСАР, бе мижитуркин?!! Пари за бензин ли нямаш или шефа ти, Боко ,не ти разреши!Падение!На светлинни години си под него!!!
Оооооох, как ли са ядосани избирателите ти за това предателство и продаване на мафията
Слуга !!!
Пада се да замазва бакиите на гербавите!Опустошихте България ,предадохте народа!
Маймуни бол у парламента и ние ги храниме
Смърт !
Зафиров: На правителството се пада отговорността за разрешаване на наследените кризи!
Зафиров!?? Прасе не може да свири на цигулка!!!
Хората не го искат в селото, той за поповата щерка пита.
Наследени от коалиционните партньори?И от вас самите, разбира се….
Не него се надявахме
Пази Боже от такива недоразумения!
Ебати изродите.
В Белене бе фритюрник…!!!
Димитър Дъбов Белене не функционира, защо го пращате там? Според мен този субект трябва да излезе от политиката и да си стои в къщи!
Како тана
Порция пържени картофки, моля!!!
Те не си съвсем прав. Човекът вече има желание да се преквалифицира от фритюрник на багерист и да събаря, и събаря, за да възтържествува правителството, което не можело да бъде разклатено до края на света!
Та точно тези направиха кризите, а сега си ги решават уж. Червените се продадоха на мафията и сега ще решават кризи с нея. Трагична наглост. Не виждам ако избирателите ви мислят, как ще влезете в следващия парламент, ….. а има и мислещи