Зафиров: На правителството се пада отговорността за разрешаване на наследените кризи

„Кабинетът показа устойчивост и функционира в достатъчно дълъг период от време, така че да е наясно, както с генезиса на кризите, така и с пътищата, по които те могат да бъдат решени.“ Това заяви в предаването „Опорни хора“ в телевизия Bulgaria ON AIR Атанас Зафиров, заместник министър-председател и председател на Националният съвет на БСП и коалиция “БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“.

Той бе категоричен, че нито едно управление не може безкрайно да се оправдава с наследени проблеми.

„Виждате, че всеки ден гърмят нови и нови бомби и те със сигурност са следствие на това трупано през годините безхаберие и липса на желание за какъвто и да е тип действие за решаване на тази поредица от кризи. Именно на това правителство се пада отговорността и политическата воля да започне с разрешаването им“, заяви вицепремиерът.

Той обясни, че подходът на правителството към тях ще е интегриран между всички ведомства и посредством прилагането на краткосрочни и дългосрочни мерки.

Относно водното бедствие в „Елените“ вицепремиерът Зафиров коментира, че министърът на околната среда и водите е разпоредил проверки във всички курортни комплекси, за които темата с презастрояването не е от вчера или от днес. Председателят на БСП настоя, че и там правителството ще подходи превантивно.