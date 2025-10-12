НА ЖИВО
          - Реклама -
          Зафиров: На правителството се пада отговорността за разрешаване на наследените кризи

          СНИМКА:БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          „Кабинетът показа устойчивост и функционира в достатъчно дълъг период от време, така че да е наясно, както с генезиса на кризите, така и с пътищата, по които те могат да бъдат решени.“ Това заяви в предаването „Опорни хора“ в телевизия Bulgaria ON AIR Атанас Зафиров, заместник министър-председател и председател на Националният съвет на БСП и коалиция “БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“.

          Той бе категоричен, че нито едно управление не може безкрайно да се оправдава с наследени проблеми.

          „Виждате, че всеки ден гърмят нови и нови бомби и те със сигурност са следствие на това трупано през годините безхаберие и липса на желание за какъвто и да е тип действие за решаване на тази поредица от кризи. Именно на това правителство се пада отговорността и политическата воля да започне с разрешаването им“, заяви вицепремиерът.

          Той обясни, че подходът на правителството към тях ще е интегриран между всички ведомства и посредством прилагането на краткосрочни и дългосрочни мерки.

          Относно водното бедствие в „Елените“ вицепремиерът Зафиров коментира, че министърът на околната среда и водите е разпоредил проверки във всички курортни комплекси, за които темата с презастрояването не е от вчера или от днес. Председателят на БСП настоя, че и там правителството ще подходи превантивно.

          - Реклама -

          37 КОМЕНТАРА

          1. Стратега Ал. Лилов препоръча БКП да се раздели на много партии ( демократични) и когато дойде момента да се обединят! Е сега сме в този момент!

          5. Решавате наследствените кризи от почти 15 годишното управление на вашият коалиционен партньор -ГЕРБ!!

          13. Всичките наследени кризи са от вашата алчност за постове привилегии и във власта Но авторитета и знанията ви са нулеви Интересуват ви паричките а не живота на българите

          14. Когато се съгласихте да спите в едно легло, в сглобката знаехте,че всички вие сте крали през годините.

          15. Абе тиквеник оставихте половин България да изгори хората без домове ще са през зимата половин България без вода другата половина наводнена смъртни случай това от какво е некадърници сте

          16. Кое е наследствено ве?Това че набутахте страната във войната ли?Нещастници!Всичко е заради Теб !Без вас подбеците и вашите гласове нямаше да е възможно!

          20. ЗАЩО НЕ ПОСРЕЩНА ФЕНОМЕНА КАРЛОС НАСАР, бе мижитуркин?!! Пари за бензин ли нямаш или шефа ти, Боко ,не ти разреши!Падение!На светлинни години си под него!!!

          23. Пада се да замазва бакиите на гербавите!Опустошихте България ,предадохте народа!

          26. Зафиров: На правителството се пада отговорността за разрешаване на наследените кризи!
            Зафиров!?? Прасе не може да свири на цигулка!!!

            • Димитър Дъбов Белене не функционира, защо го пращате там? Според мен този субект трябва да излезе от политиката и да си стои в къщи!

            • Те не си съвсем прав. Човекът вече има желание да се преквалифицира от фритюрник на багерист и да събаря, и събаря, за да възтържествува правителството, което не можело да бъде разклатено до края на света!

          35. Та точно тези направиха кризите, а сега си ги решават уж. Червените се продадоха на мафията и сега ще решават кризи с нея. Трагична наглост. Не виждам ако избирателите ви мислят, как ще влезете в следващия парламент, ….. а има и мислещи

