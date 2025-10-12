Жечо Станков: България е гарант за енергийната сигурност на Балканите

България играе доминираща роля в енергийната стабилност на региона и гарантира сигурността на целите Балкани. Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков в интервю за БНТ.
„Лукойл“ остава стратегически обект
Станков коментира и ситуацията около „Лукойл-Нефтохим“, напомняйки, че държавата разполага със златна акция и има свой представител в Надзорния съвет на компанията:
„Балкански поток“ – почти изплатен проект
Министърът обяви, че газопроводът „Балкански поток“ ще бъде напълно изплатен още догодина.
България ще продължи да бъде ключов транзитьор на природен газ, като вече се изграждат нови газопроводи, които ще увеличат капацитета между българо-гръцката и българо-румънската граница с 50–100%. Сред приоритетите са и новите терминали за втечнен природен газ (ВПГ).
Договорът с „Боташ“ – „икономически уязвяващ България“
Станков определи договора с турската компания „Боташ“ – подписан по време на служебния кабинет на Гълъб Донев с посредничеството на президента Румен Радев – като изключително вреден за страната:
Министърът увери, че няма да допусне срив на енергийната система и че България ще продължи да бъде енергиен стълб на Балканите, осигурявайки стабилност, диверсификация и регионално сътрудничество.
Никкъде по света няма такива продажници като нашите.Имам чувството че това са най-големите утайки и бездарници.От Костов насам всичко е помия.Бедна България подарява всичко което поискат американци германци англичани и пр.Златните залежи.Сега Борисов даде летището на германци без да ни плащат нищо.И всичко е за сметка на хората.
И със какво точно е гарант ?
Ех, този Жечо…питайте го колко бизнеса е завладял в Бургас ?!
Гарантиран беше само обирът на българите с високите цени заради… Украйна
Откъде ги изкопава тези прости бе няма ли вече свършване с тая простотия е**** продажните медии
