      понеделник, 13.10.25
          Жечо Станков: България е гарант за енергийната сигурност на Балканите

          Снимка: БГНЕС
          България играе доминираща роля в енергийната стабилност на региона и гарантира сигурността на целите Балкани. Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков в интервю за БНТ.

          „България играе водеща роля в района на Югоизточна Европа – не само с износа, който е с 60% по-голям спрямо миналата година, но и с възможността да балансираме енергийните системи на съседите. Доказахме го, когато цяла Северна Македония остана без електричество – именно българската система възстанови захранването в рамките на часове,“ подчерта министърът.

          „Лукойл“ остава стратегически обект

          Станков коментира и ситуацията около „Лукойл-Нефтохим“, напомняйки, че държавата разполага със златна акция и има свой представител в Надзорния съвет на компанията:

          „Никога не е ставало дума за приватизация на „Лукойл“ на заседанията на Надзорния съвет. Заводът е стратегически обект и държавата има пряк достъп до управлението му.“

          „Балкански поток“ – почти изплатен проект

          Министърът обяви, че газопроводът „Балкански поток“ ще бъде напълно изплатен още догодина.

          „Инвестицията от 2.6 млрд. лв. вече е възвърната в размер на 2.1 млрд. лв. Това е изключително търговски проект, който доказва своята ефективност и стратегическа роля за запазването на газовия поток през България,“ посочи Станков.

          България ще продължи да бъде ключов транзитьор на природен газ, като вече се изграждат нови газопроводи, които ще увеличат капацитета между българо-гръцката и българо-румънската граница с 50–100%. Сред приоритетите са и новите терминали за втечнен природен газ (ВПГ).

          Договорът с „Боташ“ – „икономически уязвяващ България“

          Станков определи договора с турската компания „Боташ“ – подписан по време на служебния кабинет на Гълъб Донев с посредничеството на президента Румен Радев – като изключително вреден за страната:

          „Такъв договор никога не бих подписал – той икономически и финансово уязвява българската енергетика. Щетите не са само за „Булгаргаз“, а и за домакинствата и бизнеса. Турската компания вече е фактурирала 600 млн. лв., което поставя „Булгаргаз“ във фактически фалит.“

          „Този договор ни задължава да платим за 100 години напред печалбата, която „Булгаргаз“ реализираше в най-добрите си времена при управлението на Бойко Борисов,“ обобщи Станков.

          Министърът увери, че няма да допусне срив на енергийната система и че България ще продължи да бъде енергиен стълб на Балканите, осигурявайки стабилност, диверсификация и регионално сътрудничество.

