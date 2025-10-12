Желязков: Ще затегнем контрола върху човешката намеса в природата

Държавата ще изгради ясен модел за контрол и ще затегне санкциите, когато става дума за намеса на човешката дейност в природата, заяви министър-председателят Росен Желязков по време на среща с кметове от цялата страна в Албена, предаде БГНЕС.
Премиерът подчерта, че държавата вече е събрала информация от областните управители относно местата, където е необходимо прочистване или корекция на речните корита, за да се предотвратят бъдещи бедствия.
Желязков допълни, че целта е да се изработи дългосрочна политика за превенция на подобни случаи и да се засили отговорността на институциите при нарушения, свързани със застрояване и промени в естествените водни течения.
И да го обиждате той е все на власт и ще продължи да краде.
Още глад ни гласи
А бе вий не спряхте да затягате. Майка ви долна крадлива да е..а.Вашата уж демокрация = на фашизъм.
Затегай и оставка…..
4иновника отново лицемери
Тъпака, трябва да бъде диагностициран ,незабавно 🤣Та , Вие унищожихте горите , сега ще се бори , с баба Меца🤣🤣🤣 Природата си знае работа, там сте безсилни 🤑🤑🤑
Ще ти затегнем вратовръзката около шията
Водопада.
Всички министри и политици фашисти унищожаващи България в екарисажа.