      понеделник, 13.10.25
          Желязков: Ще затегнем контрола върху човешката намеса в природата

          Снимка: БГНЕС
          Държавата ще изгради ясен модел за контрол и ще затегне санкциите, когато става дума за намеса на човешката дейност в природата, заяви министър-председателят Росен Желязков по време на среща с кметове от цялата страна в Албена, предаде БГНЕС.

          „В резултат на проливните дъждове настъпи това, което се дава в момента като един несанкционен пример за стихията, която до известна степен е и подпомогната през последните десетилетия от човешката дейност в Елените. Имахме много бърза реакция, но отново се сетихме да хвърлим камъка в блатото за това, което се е случило от края на 90-те години,“ посочи Желязков.

          Премиерът подчерта, че държавата вече е събрала информация от областните управители относно местата, където е необходимо прочистване или корекция на речните корита, за да се предотвратят бъдещи бедствия.

          Желязков допълни, че целта е да се изработи дългосрочна политика за превенция на подобни случаи и да се засили отговорността на институциите при нарушения, свързани със застрояване и промени в естествените водни течения.

