Абдел Фатах ал-Сиси: Споразумението за Газа отваря нова ера на мир и стабилност в Близкия изток

Египетският президент Абдел Фатах ал-Сиси заяви, че споразумението за Газа „затваря една болезнена глава в човешката история и отваря нова ера на мир и стабилност“ за Близкия изток, предаде АФП.
Египетският лидер подписа декларацията за прекратяване на огъня между Израел и Хамас заедно с останалите гаранти на споразумението, сред които са Съединените щати, Катар и Турция.
Днес в Шарм ел-Шейх, Египет, беше подписан странен „мир“…
Документът беше подписан от Египет, Катар, Съединените щати и Турция. Пропуснах ли нещо или тези четири държави бяха във война помежду си?
А какво да кажем за Израел и Хамас? Кога ще подпишат „мирния“ договор? Или ще го направят?
Накратко, това е цирк в Близкия изток. Но е точно в стила на Тръмп – много пиар и приказки, но малко реални действия. Какъв перчене е той.
Да и благодарение на Тръмп не на Путин обаче.
Georgieva Ivelina Ех жълтопаветната сган, даже и не знае ,че Русия имаше доста голяма степен на прекратяване на този конфликт. Колко сте изпилени
Димо Валентинов Димов Да да видяхме 😄
Georgieva Ivelina Нищо не си разбрала, защото капацитета го нема.Какво видя преди 2 седмици