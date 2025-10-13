Абдел Фатах ал-Сиси: Споразумението за Газа отваря нова ера на мир и стабилност в Близкия изток

Египетският президент Абдел Фатах ал-Сиси заяви, че споразумението за Газа „затваря една болезнена глава в човешката история и отваря нова ера на мир и стабилност“ за Близкия изток, предаде АФП.

„Това е исторически ден за мира, който поставя основите за решението за две държави,“ подчерта ал-Сиси. - Реклама -

Египетският лидер подписа декларацията за прекратяване на огъня между Израел и Хамас заедно с останалите гаранти на споразумението, сред които са Съединените щати, Катар и Турция.