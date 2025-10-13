НА ЖИВО
          Абдел Фатах ал-Сиси: Споразумението за Газа отваря нова ера на мир и стабилност в Близкия изток

          Снимка: БГНЕС
          Египетският президент Абдел Фатах ал-Сиси заяви, че споразумението за Газа „затваря една болезнена глава в човешката история и отваря нова ера на мир и стабилност“ за Близкия изток, предаде АФП.

          „Това е исторически ден за мира, който поставя основите за решението за две държави,“ подчерта ал-Сиси.

          Египетският лидер подписа декларацията за прекратяване на огъня между Израел и Хамас заедно с останалите гаранти на споразумението, сред които са Съединените щати, Катар и Турция.

          5 КОМЕНТАРА

          1. Днес в Шарм ел-Шейх, Египет, беше подписан странен „мир“…

            Документът беше подписан от Египет, Катар, Съединените щати и Турция. Пропуснах ли нещо или тези четири държави бяха във война помежду си?

            А какво да кажем за Израел и Хамас? Кога ще подпишат „мирния“ договор? Или ще го направят?

            Накратко, това е цирк в Близкия изток. Но е точно в стила на Тръмп – много пиар и приказки, но малко реални действия. Какъв перчене е той.

            • Georgieva Ivelina Ех жълтопаветната сган, даже и не знае ,че Русия имаше доста голяма степен на прекратяване на този конфликт. Колко сте изпилени

