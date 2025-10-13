НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 13.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Адвокат на Благомир Коцев: Показанията на тайния свидетел не доказват вина

          1
          147
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          „Показанията му не уличават клиента ми. Линията на всички свидетели е една и съща – „миналата година на неустановени дата и място едно лице от екипа на кмета ми поиска подкуп”. Това заяви в ефира на „Здравей, България” по NOVA адвокат Николай Владимиров, един от защитниците на кмета на Варна Благомир Коцев.

          - Реклама -

          Според юриста не трябва да се правят спекулации със самоличността на тайния свидетел по делото.

          „Единственото, което се знае, е, че той е рускоговорящ,”

          подчерта Владимиров.

          Той допълни, че въпросният свидетел е бил извикан по спешност, минути след като Апелативният съд – София е освободил останалите двама общински съветници, за да бъде използван при мярката на Коцев.

          Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

          „Всеки един свидетел по това производство има икономическа или друга зависимост,”

          коментира защитникът.

          Кметът на Варна Благомир Коцев е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група. Съдът във Варна отхвърли искането му за по-лека мярка, като Коцев остава в ареста.

          Според магистратите няма опасност той да се укрие, но съществува реален риск да извърши ново престъпление. От позицията си на кмет Коцев има достъп до документи, свързани с разследването, което налага запазване на строгата мярка за неотклонение.

          Новият елемент в процеса е разпитът на защитен свидетел с тайна самоличност. Той е чуждестранен инвеститор, който поискал анонимност заради опасения за живота си.

          Денков: Задържането на Коцев се основава на съмнителни показания на нов свидетел Денков: Задържането на Коцев се основава на съмнителни показания на нов свидетел

          Според прокуратурата, инвеститорът разполага с документи за три проекта, но разрешителните се бавели.

          „От екипа на Коцев ми беше обяснено, че за всеки комплект документи трябва да предоставя по 20 хил. лв.,”

          твърди свидетелят според материалите по делото.

          Към момента защитата настоява, че обвиненията се основават на показания с неясен произход, докато прокуратурата подчертава, че разследването продължава и са възможни нови доказателства и разпити.

          „Показанията му не уличават клиента ми. Линията на всички свидетели е една и съща – „миналата година на неустановени дата и място едно лице от екипа на кмета ми поиска подкуп”. Това заяви в ефира на „Здравей, България” по NOVA адвокат Николай Владимиров, един от защитниците на кмета на Варна Благомир Коцев.

          - Реклама -

          Според юриста не трябва да се правят спекулации със самоличността на тайния свидетел по делото.

          „Единственото, което се знае, е, че той е рускоговорящ,”

          подчерта Владимиров.

          Той допълни, че въпросният свидетел е бил извикан по спешност, минути след като Апелативният съд – София е освободил останалите двама общински съветници, за да бъде използван при мярката на Коцев.

          Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

          „Всеки един свидетел по това производство има икономическа или друга зависимост,”

          коментира защитникът.

          Кметът на Варна Благомир Коцев е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група. Съдът във Варна отхвърли искането му за по-лека мярка, като Коцев остава в ареста.

          Според магистратите няма опасност той да се укрие, но съществува реален риск да извърши ново престъпление. От позицията си на кмет Коцев има достъп до документи, свързани с разследването, което налага запазване на строгата мярка за неотклонение.

          Новият елемент в процеса е разпитът на защитен свидетел с тайна самоличност. Той е чуждестранен инвеститор, който поискал анонимност заради опасения за живота си.

          Денков: Задържането на Коцев се основава на съмнителни показания на нов свидетел Денков: Задържането на Коцев се основава на съмнителни показания на нов свидетел

          Според прокуратурата, инвеститорът разполага с документи за три проекта, но разрешителните се бавели.

          „От екипа на Коцев ми беше обяснено, че за всеки комплект документи трябва да предоставя по 20 хил. лв.,”

          твърди свидетелят според материалите по делото.

          Към момента защитата настоява, че обвиненията се основават на показания с неясен произход, докато прокуратурата подчертава, че разследването продължава и са възможни нови доказателства и разпити.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Полицейска кола катастрофира на Околовръстното шосе в София

          Красимир Попов -
          Полицейска кола е катастрофирала на столичното Околовръстно шосе, съобщава репортер на БГНЕС. Инцидентът е станал малко след детелината на Бояна в посока кв. "Младост". Полицейският автомобил...
          Култура

          Илия Луков с концерт на 14-и октомври

          Златина Петкова -
          На 14-и октомври от 19:00 часа в НДК ще се състои концерт на големия изпълнител Иля Луков. Това обяви той в предаването "делници" с...
          Общество

          Никола Рахнев: Ще раздадем 210 000 кошчета за около 70 000 домакинства

          Златина Петкова -
          "Доброволчеството и гората за мен са любов за цял живот." Това каза създателят на инициативата "Гората.БГ" Никола Рахнев, който беше гост в предаването "Делници" с...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions