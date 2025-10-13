Адвокат на Благомир Коцев: Показанията на тайния свидетел не доказват вина

„Показанията му не уличават клиента ми. Линията на всички свидетели е една и съща – „миналата година на неустановени дата и място едно лице от екипа на кмета ми поиска подкуп”. Това заяви в ефира на „Здравей, България” по NOVA адвокат Николай Владимиров, един от защитниците на кмета на Варна Благомир Коцев.
- Реклама -
Според юриста не трябва да се правят спекулации със самоличността на тайния свидетел по делото.
Той допълни, че въпросният свидетел е бил извикан по спешност, минути след като Апелативният съд – София е освободил останалите двама общински съветници, за да бъде използван при мярката на Коцев.
Кметът на Варна Благомир Коцев е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група. Съдът във Варна отхвърли искането му за по-лека мярка, като Коцев остава в ареста.
Според магистратите няма опасност той да се укрие, но съществува реален риск да извърши ново престъпление. От позицията си на кмет Коцев има достъп до документи, свързани с разследването, което налага запазване на строгата мярка за неотклонение.
Новият елемент в процеса е разпитът на защитен свидетел с тайна самоличност. Той е чуждестранен инвеститор, който поискал анонимност заради опасения за живота си.
Според прокуратурата, инвеститорът разполага с документи за три проекта, но разрешителните се бавели.
Към момента защитата настоява, че обвиненията се основават на показания с неясен произход, докато прокуратурата подчертава, че разследването продължава и са възможни нови доказателства и разпити.
„Показанията му не уличават клиента ми. Линията на всички свидетели е една и съща – „миналата година на неустановени дата и място едно лице от екипа на кмета ми поиска подкуп”. Това заяви в ефира на „Здравей, България” по NOVA адвокат Николай Владимиров, един от защитниците на кмета на Варна Благомир Коцев.
- Реклама -
Според юриста не трябва да се правят спекулации със самоличността на тайния свидетел по делото.
Той допълни, че въпросният свидетел е бил извикан по спешност, минути след като Апелативният съд – София е освободил останалите двама общински съветници, за да бъде използван при мярката на Коцев.
Кметът на Варна Благомир Коцев е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група. Съдът във Варна отхвърли искането му за по-лека мярка, като Коцев остава в ареста.
Според магистратите няма опасност той да се укрие, но съществува реален риск да извърши ново престъпление. От позицията си на кмет Коцев има достъп до документи, свързани с разследването, което налага запазване на строгата мярка за неотклонение.
Новият елемент в процеса е разпитът на защитен свидетел с тайна самоличност. Той е чуждестранен инвеститор, който поискал анонимност заради опасения за живота си.
Според прокуратурата, инвеститорът разполага с документи за три проекта, но разрешителните се бавели.
Към момента защитата настоява, че обвиненията се основават на показания с неясен произход, докато прокуратурата подчертава, че разследването продължава и са възможни нови доказателства и разпити.
И на тайния свидетел ще му дойде реда! Разбрахме истината за него! Мръсници!