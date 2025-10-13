Адвокат на Благомир Коцев: Показанията на тайния свидетел не доказват вина

„Показанията му не уличават клиента ми. Линията на всички свидетели е една и съща – „миналата година на неустановени дата и място едно лице от екипа на кмета ми поиска подкуп”. Това заяви в ефира на „Здравей, България” по NOVA адвокат Николай Владимиров, един от защитниците на кмета на Варна Благомир Коцев.

Според юриста не трябва да се правят спекулации със самоличността на тайния свидетел по делото.

„Единственото, което се знае, е, че той е рускоговорящ,” подчерта Владимиров.

Той допълни, че въпросният свидетел е бил извикан по спешност, минути след като Апелативният съд – София е освободил останалите двама общински съветници, за да бъде използван при мярката на Коцев.

„Всеки един свидетел по това производство има икономическа или друга зависимост,” коментира защитникът.

Кметът на Варна Благомир Коцев е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група. Съдът във Варна отхвърли искането му за по-лека мярка, като Коцев остава в ареста.

Според магистратите няма опасност той да се укрие, но съществува реален риск да извърши ново престъпление. От позицията си на кмет Коцев има достъп до документи, свързани с разследването, което налага запазване на строгата мярка за неотклонение.

Новият елемент в процеса е разпитът на защитен свидетел с тайна самоличност. Той е чуждестранен инвеститор, който поискал анонимност заради опасения за живота си.

Според прокуратурата, инвеститорът разполага с документи за три проекта, но разрешителните се бавели.

„От екипа на Коцев ми беше обяснено, че за всеки комплект документи трябва да предоставя по 20 хил. лв.,” твърди свидетелят според материалите по делото.

Към момента защитата настоява, че обвиненията се основават на показания с неясен произход, докато прокуратурата подчертава, че разследването продължава и са възможни нови доказателства и разпити.