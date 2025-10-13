НА ЖИВО
      понеделник, 13.10.25
          Армията на Израел прие първите седем заложници в Газа

          Израелски заложници
          Израелски заложници
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Израелските военни получиха първата група от седем освободени заложници от Международния комитет на Червения кръст в Ивицата Газа, съобщиха от пресслужбата на военните, цитирани от The Times of Israel.

          „Седемте заложници в момента се ескортират от Армията на отбраната на Израел и Службата за обща сигурност до Израел, където ще преминат първоначален медицински преглед“, се казва в изявлението.

          Очаква се днес в Газа да бъдат освободени общо 20 заложници – израелците, отвлечени на 7 октомври 2023 г., които са все още живи след две години плен. „Силите за отбрана на Израел са готови да приемат останалите заложници, които се очаква да бъдат предадени на Червения кръст на по-късна дата“, заявиха военните.

          По-късно СОИ съобщи, че групата от седем израелски заложници, освободени в Ивицата Газа, придружени от военни, са преминали безопасно границата и са пристигнали в еврейската държава.

