България и Германия обединени в подкрепа на разширяването на ЕС и стабилността в Черноморския регион

Кандидатите за членство в ЕС трябва да спазват критериите и условията, с които сами са се съгласили, подчерта българският външен министър Георг Георгиев след срещата си с германския си колега Йохан Вадефул, предаде репортер на БГНЕС.

„Това посещение показва близките отношения между двете държави в тези интензивни и сложни времена. Между България и Германия стоят много силни връзки“, заяви Георгиев. - Реклама -

Той посочи, че и български гражданин е бил освободен от Хамас в рамките на мирното споразумение с Израел.

България иска да привлече вниманието към Черно море, отбеляза Георгиев, визирайки значението на региона в условията на руската агресия срещу Украйна.

„Германия помага българската позиция да бъде чувана в Европа. Сделката с „Райнметал“ е знак за нашето партньорство,“ подчерта външният министър.

Георгиев допълни, че разширяването на ЕС със Западните Балкани, Молдова и Украйна е общ приоритет за двете държави.

„Кандидатите за членство в ЕС трябва да спазват критериите и условията, с които сами са се съгласили. Трябва да се поддържа дух на добросъседство и да се спазват международните спогодби. Западната ни съседка трябва да направи първа стъпка с промяната на конституцията,“ заяви Георгиев.

Той подчерта, че Коридор 8 е от стратегическо значение, тъй като „е основната връзка между Черно и Адриатическо море за НАТО“.

От своя страна Йохан Вадефул заяви:

„Черноморският регион е изключително важен за Германия. Подкрепяме евроинтеграцията на Западните Балкани, Молдова и Украйна – стъпка по стъпка, но в рамките на критериите за присъединяване. Самият ЕС трябва да е готов за разширяването.“

Той подчерта, че присъединяването на Западните Балкани е важно и за стратегическата роля на България на Балканите.

„Трябва да обърнем внимание на случващото се навсякъде в Европа – кибератаки, саботажи, дронове. Германия и България са истински партньори в областта на сигурността. Трябва да се увеличи натискът върху Москва и подкрепата за Украйна, за да стане по-силна,“ каза германският министър.

Вадефул изтъкна, че енергетиката на Европа трябва да бъде независима от Русия и че Европейският съюз трябва да засили отбранителните и икономическите си способности.

„В лицето на България имаме прекрасен партньор. Много е важно Путин да разбере, че ние действаме координирано и целенасочено,“ добави той.

Германският дипломат благодари на българското правителство за сериозните инвестиции в отбраната и отбеляза успеха при постигането на мир в Ивицата Газа и освобождаването на заложниците.