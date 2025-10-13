България и Германия обединени в подкрепа на разширяването на ЕС и стабилността в Черноморския регион

Кандидатите за членство в ЕС трябва да спазват критериите и условията, с които сами са се съгласили, подчерта българският външен министър Георг Георгиев след срещата си с германския си колега Йохан Вадефул, предаде репортер на БГНЕС.
Той посочи, че и български гражданин е бил освободен от Хамас в рамките на мирното споразумение с Израел.
България иска да привлече вниманието към Черно море, отбеляза Георгиев, визирайки значението на региона в условията на руската агресия срещу Украйна.
Георгиев допълни, че разширяването на ЕС със Западните Балкани, Молдова и Украйна е общ приоритет за двете държави.
Той подчерта, че Коридор 8 е от стратегическо значение, тъй като „е основната връзка между Черно и Адриатическо море за НАТО“.
От своя страна Йохан Вадефул заяви:
Той подчерта, че присъединяването на Западните Балкани е важно и за стратегическата роля на България на Балканите.
Вадефул изтъкна, че енергетиката на Европа трябва да бъде независима от Русия и че Европейският съюз трябва да засили отбранителните и икономическите си способности.
Германският дипломат благодари на българското правителство за сериозните инвестиции в отбраната и отбеляза успеха при постигането на мир в Ивицата Газа и освобождаването на заложниците.
Обоидинени. Са. Само. Тиквата и прасето
Натовци далеч от България!
Ма кви сте прости и как лесно ви лъжат
Гадове!
Tania Nik Руските ли?
Nikolay Svilenov руснаците какво са ти направили? Всички мизерии по наш адрес напоследък идват от запада 🙄
