      понеделник, 13.10.25
          Наука и Технологии

          България с пробив в квантовите изчисления: INSAIT и СУ блестят с qblaze

          Снимка: barlamantoday.com
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          INSAIT към Софийския университет, заедно с ETH Zurich, представи qblaze — симулатор на квантови изчисления, който поставя световен рекорд: разлага число 549 755 813 701 (39 бита) по алгоритъма на Шор. Постижението, досега изравнявано само от специализиран симулатор върху ~2048 GPU, е реализирано от qblaze с 2 CPU на един сървър.

          qblaze е многократно по-бърз от водещи решения като Qiskit Aer (IBM) и Q# Simulator (Microsoft) — при Шор и Гроувър над 2000×. Ускорението идва от нови структури от данни и паралелна обработка на разредени вектори.

          Проектът е с отворен код и ще бъде представен на ACM OOPSLA 2025 в Сингапур, затвърждавайки България на картата на квантовите иновации.

          С qblaze квантовата симулация става достъпна без суперкомпютър — директно от София към света.“

          Екип: Христо Венев, д-р Димитър Димитров, д-р Тимон Гер, проф. Мартин Вечев, Тиен Удомсрирангруанг

