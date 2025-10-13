Билетите за феновете на Левски преди дербито с Черно море са пуснати в продажба

Привържениците на Левски вече могат да купуват билети за гостуването на Черно море. Двубоят в неделя от 17:30 часа е част от програмата на 12-тия кръг в Първа лига.

Цената на билет е 15 лева. Те ще бъдат продавани и на каса на стадиона в деня на мача.

„Билетите за двубоя от 12-ия кръг на Първа лига срещу Черно море (Варна) са в продажба. Цената им е 15 лева и могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim и онлайн. В деня на срещата билети ще се продават и на каса пред сектора определен за „сините“ привърженици на стадион „Тича“, която ще работи от 13:15 часа“ – пишат от клуба.

Левски е лидер в класирането на първенството с 26 точки и три повече от ЦСКА 1948. Черно море и Лудогорец са с по още една пасив по време на паузата за националните отбори.