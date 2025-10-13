НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 13.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Билетите за феновете на Левски преди дербито с Черно море са пуснати в продажба

          Двубоят между "моряците" и "сините" е насрочен за неделя от 17:30 часа

          0
          41
          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Привържениците на Левски вече могат да купуват билети за гостуването на Черно море. Двубоят в неделя от 17:30 часа е част от програмата на 12-тия кръг в Първа лига. 

          - Реклама -

          Цената на билет е 15 лева. Те ще бъдат продавани и на каса на стадиона в деня на мача. 

          „Билетите за двубоя от 12-ия кръг на Първа лига срещу Черно море (Варна) са в продажба. Цената им е 15 лева и могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim и онлайн. В деня на срещата билети ще се продават и на каса пред сектора определен за „сините“ привърженици на стадион „Тича“, която ще работи от 13:15 часа“ – пишат от клуба. 

          Левски е лидер в класирането на първенството с 26 точки и три повече от ЦСКА 1948. Черно море и Лудогорец са с по още една пасив по време на паузата за националните отбори. 

          Привържениците на Левски вече могат да купуват билети за гостуването на Черно море. Двубоят в неделя от 17:30 часа е част от програмата на 12-тия кръг в Първа лига. 

          - Реклама -

          Цената на билет е 15 лева. Те ще бъдат продавани и на каса на стадиона в деня на мача. 

          „Билетите за двубоя от 12-ия кръг на Първа лига срещу Черно море (Варна) са в продажба. Цената им е 15 лева и могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim и онлайн. В деня на срещата билети ще се продават и на каса пред сектора определен за „сините“ привърженици на стадион „Тича“, която ще работи от 13:15 часа“ – пишат от клуба. 

          Левски е лидер в класирането на първенството с 26 точки и три повече от ЦСКА 1948. Черно море и Лудогорец са с по още една пасив по време на паузата за националните отбори. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Държава с под 600 хиляди население се класира на Световно първенство

          Станимир Бакалов -
          Футболът на малкия африкански архипелаг Кабо Верде записа златна страница в историята си. Националният отбор на страната с население едва 590 000 души се...
          Други

          Стефан Ботев: Ако Карлос Насар тръгне към Катар, драма не виждам никаква, не можем да го вържем

          Николай Минчев -
          "Карлос Насар си донесе свой договор с федерацията. Приехме всичките му условия, но въпреки това не го подписва вече месец и половина. А без...
          Футбол

          Левски – ЦСКА: БФС реши кога ще се играе дербито

          Николай Минчев -
          Дербито между Левски и ЦСКА от ще се играе на 8 ноември (събота) от 15:00 часа. Това стана ясно, след като Спортно-техническата комисия към...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions