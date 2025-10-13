Блестящ Везенков донесе успеха на Олимпиакос в голямото дерби с ПАО

Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков помогна на Олимпиакос да победи ПАО в голямото дерби на Гърция. Срещата завърши при резултат 90:86 точки. Везенков завърши срещата с 22 точки, освен това той се отчете с шест борби и две асистенции.

Двубоят в Двореца на мира и приятелството бе много равностоен, с редица смени на водачеството. В началото предимството бе за гостите от Панатинайкос. „Зелените“ играха без голямата си звезда Кендрик Нън, който е с контузия. В последната четвърт обаче предимството бе на страната на Олимпиакос, който допусна да изостава в резултата единствено при 80:81 точки.

За победата на тима от Пирея сериозен принос имаше и Тайлър Дорси, реализирал 16 пункта. За Панатинайкос Ти Джей Шортс бе най-добър с 19 точки.