      понеделник, 13.10.25
          Блестящ Везенков донесе успеха на Олимпиакос в голямото дерби с ПАО

          Сблъсъкът завърши при краен резултат 90:86 точки

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков помогна на Олимпиакос да победи ПАО в голямото дерби на Гърция. Срещата завърши при резултат 90:86 точки. Везенков завърши срещата с 22 точки, освен това той се отчете с шест борби и две асистенции.

          Двубоят в Двореца на мира и приятелството бе много равностоен, с редица смени на водачеството. В началото предимството бе за гостите от Панатинайкос. „Зелените“ играха без голямата си звезда Кендрик Нън, който е с контузия. В последната четвърт обаче предимството бе на страната на Олимпиакос, който допусна да изостава в резултата единствено при 80:81 точки.

          За победата на тима от Пирея сериозен принос имаше и Тайлър Дорси, реализирал 16 пункта. За Панатинайкос Ти Джей Шортс бе най-добър с 19 точки.

