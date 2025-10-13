Близо две трети от поляците вярват, че САЩ ще ги защитят военно от Русия

Мнозинството от поляците (63,8%) са уверени, че в случай на въоръжено нападение от страна на Русия срещу страната им, САЩ биха оказали военна помощ на Варшава. Това показват резултатите от проучване на Центъра за изследване на общественото мнение (CBOS), проведено за изданието Dziennik Gazeta Prawna.
Същевременно 25,8% от анкетираните не разчитат на подкрепата на американската армия. Най-голяма вяра в съюзническите ангажименти на САЩ имат респондентите с десни политически възгледи (71,4%) и младите хора – над 70% от анкетираните в двете най-млади възрастови групи.
Според проучването, хората на средна възраст (33% са отговорили отрицателно), хората, които активно се интересуват от политика (34,5%), и избирателите на леви партии (31,3%) имат най-малко доверие в готовността на САЩ да се намесят в случай на руска агресия.
Проучването е проведено сред представителна извадка от 1000 пълнолетни граждани на Полша.
Точно както насъскаха урките и после да се оправят!
Колкото през 1939г. ги защитиха Англия и Франция!
Абе тия нормални ли са.Нали англичаните щяха да ги защитават от Хитлер Е?Ако искате мир и защита просто се дръжте нормално със съседа
Надявайте се?!🤣
РУСИЯ НИКОГА НЯМА ДА НАПАДНЕ ПОЛША.
Блажени са вярващите 🤣
Чакайте!
Защо? Няма келепир в тая работа, както би казал бай Дончо!
Глупости!
Аз не мога да разбера тея на истината ли са толкова тъпи 1939 да ви говори нещо ? Тогава само че Англия и Франция ви предадоха
Глупаво е да се ежиш и после да разчиташ друг да те спасява .
Този друг , като нищо може да не ти вдигне дори телефона .
Не вярвам да са толкова прости!
Те и на Франция вярвха , че ще ги защити от Хитлер!
Блажени са вярващите, защото тяхно е Царството Небесно!
Надеждата умира последна.
Глупаци
Америка никога никого не защитава, тя воюва само когато има изгода. От където минат американски войници, след тях остават само руини и анархия. Вижте Афганистан, Ирак, Либия, Сирия.
Няма ли финансови изгода забрави
Блажени са вярващите 😆
При Тръмп никакъв шанс.
Навремето, когато се обсъждало дали да се разположат американски ядрени заряди в ГФР, един от немските политици бил твърдо против. Обосновката му била следната:
– В съветската ядрена доктрина всяка държава, която притежава, или на чиято територия са разположени ядрени оръжия става автоматично цел на ядрен удар. Докато в Германия няма ядрени заряди ние не сме заплашени.
Отговорили му:
– Но в случай на нападение от СССР, САЩ ще ни защити.
А той отвърнал:
– Ако ни атакуват с ядрени оръжия, всички ние ще сме мъртви, а от нашата страна ще остане едно радиоактивно пепелище. Вие наистина ли мислите, че американците ще рискуват същото, само за да отмъстят за нас?!
Горките 🤣🤣🤣 . Кой точно е защитил досега НАТО , освен да напада с уж „мирните“ си мисии и да избива маса мирен народ по целия свят за целите на САЩ с милиардите на членовете си? Русия няма намерения да напада никой в Европа но според ООН има право да защити отново и за винаги Европа от фашизъм.
Колкото Великобритания и Франция защитиха Полша срещу нацистка Германия!
В смисъл че ако Пошла нападне със самолети в Русия американците трябва да продължат войната?
От кого ?
😰🤣🤣🤣🤣🤣🤣А у нас на Магнитски.. Ц, ц, ц..
ЩЕ ЧАКАТ ОТ УМРЯЛ ПИСМО!!! 🤣
Те и украинците на същите приказки вярваха
Temelko Draganov украинците не са в НАТО!
Georgi Kostadinov Но помагат им като от НАТО
Иван Гатев едва ли е така
Georgi Kostadinov 150 милиарда малко ли са?
Иван Гатев не съм ги броил
Georgi Kostadinov е и. И на тях им обещава ха защита. Ама само обещания
Georgi Kostadinov И аз не съм броил но САЩ и ЕС броят
Иван Гатев
Не са, ама вярват
ФАЩ няма да има какво да защитават след ядрена атака, за която ЕС със действията си, буквално се моли.
Блаженни са вярващите
кое смолянско цигане изтръцка тази смешка
При тия има повече тъпаци отколкото при нас😆😆😆
