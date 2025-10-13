Близо две трети от поляците вярват, че САЩ ще ги защитят военно от Русия

Мнозинството от поляците (63,8%) са уверени, че в случай на въоръжено нападение от страна на Русия срещу страната им, САЩ биха оказали военна помощ на Варшава. Това показват резултатите от проучване на Центъра за изследване на общественото мнение (CBOS), проведено за изданието Dziennik Gazeta Prawna.

Същевременно 25,8% от анкетираните не разчитат на подкрепата на американската армия. Най-голяма вяра в съюзническите ангажименти на САЩ имат респондентите с десни политически възгледи (71,4%) и младите хора – над 70% от анкетираните в двете най-млади възрастови групи.

Според проучването, хората на средна възраст (33% са отговорили отрицателно), хората, които активно се интересуват от политика (34,5%), и избирателите на леви партии (31,3%) имат най-малко доверие в готовността на САЩ да се намесят в случай на руска агресия.

Проучването е проведено сред представителна извадка от 1000 пълнолетни граждани на Полша.