НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 13.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Черноморският флот на Русия опроверга неизправност на подводницата „Новоросийск“ в Ламанша

          0
          117
          Подводницата Новорийск в Ламанша
          Подводницата Новорийск в Ламанша
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Пресслужбата на Черноморския флот на Русия обяви, че съобщенията за неизправност на дизел-електрическата подводница „Новоросийск“ в Ламанша край бреговете на Франция са неверни, предава ТАСС.

          - Реклама -

          От там добавят, че екипажът на подводницата извършва планов междуфлотски преход след изпълнение на мисии като част от постоянната оперативна група на руския флот в Средиземно море.

          Подчертава се още, че в съответствие с международните навигационни правила подводниците преминават през Ламанша изключително на повърхността.

          Подводницата на Черноморския флот „Новоросийск“, способна да носи ракети „Калибър“, е била забелязана край френския бряг. През май беше съобщено, че подводницата „Краснодар“ е била прихваната в Ламанша, докато е преминавала през пролива в надводно положение, в съответствие с международните изисквания.

          Пресслужбата на Черноморския флот на Русия обяви, че съобщенията за неизправност на дизел-електрическата подводница „Новоросийск“ в Ламанша край бреговете на Франция са неверни, предава ТАСС.

          - Реклама -

          От там добавят, че екипажът на подводницата извършва планов междуфлотски преход след изпълнение на мисии като част от постоянната оперативна група на руския флот в Средиземно море.

          Подчертава се още, че в съответствие с международните навигационни правила подводниците преминават през Ламанша изключително на повърхността.

          Подводницата на Черноморския флот „Новоросийск“, способна да носи ракети „Калибър“, е била забелязана край френския бряг. През май беше съобщено, че подводницата „Краснодар“ е била прихваната в Ламанша, докато е преминавала през пролива в надводно положение, в съответствие с международните изисквания.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Проф. Иво Христов: Европа е американска марионетка, водена към ядрен хаос със „самоубийствена политика“!

          Телевизия Евроком -
          Европейските лидери водят "самоубийствена политика", която е комбинация от демагогия и вяра в собствената им глупост, заяви проф. Иво Христов в предаването "Не се...
          Политика

          Никола Саркози влиза в затвора „Ла Санте“ на 21 октомври

          Красимир Попов -
          Бившият френски президент Никола Саркози ще влезе на 21 октомври в затвора „Ла Санте“ в Париж, съобщава АФП, позовавайки се на източници, близки до...
          Война

          Тръмп в Кнесета: „Един дълъг и болезнен кошмар най-накрая приключи“

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред ликуващите израелски законодатели, че „дългият и болезнен кошмар най-накрая е приключил“, след като помогна за постигане на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions