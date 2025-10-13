Черноморският флот на Русия опроверга неизправност на подводницата „Новоросийск“ в Ламанша

Пресслужбата на Черноморския флот на Русия обяви, че съобщенията за неизправност на дизел-електрическата подводница „Новоросийск“ в Ламанша край бреговете на Франция са неверни, предава ТАСС.

- Реклама -

От там добавят, че екипажът на подводницата извършва планов междуфлотски преход след изпълнение на мисии като част от постоянната оперативна група на руския флот в Средиземно море.

Подчертава се още, че в съответствие с международните навигационни правила подводниците преминават през Ламанша изключително на повърхността.

Подводницата на Черноморския флот „Новоросийск“, способна да носи ракети „Калибър“, е била забелязана край френския бряг. През май беше съобщено, че подводницата „Краснодар“ е била прихваната в Ламанша, докато е преминавала през пролива в надводно положение, в съответствие с международните изисквания.