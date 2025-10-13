Държава с под 600 хиляди население се класира на Световно първенство

Футболът на малкия африкански архипелаг Кабо Верде записа златна страница в историята си. Националният отбор на страната с население едва 590 000 души се класира за първи път на Световно първенство, след като победи Есватини с 3:0 у дома и си осигури място на Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

„Сините акули“, водени от селекционера Бубиста, са непоклатими лидери в група D с 23 точки, изпреварвайки Камерун (19 т.). С това Кабо Верде стана втората най-малобройна нация, която ще участва на световен форум след Исландия (400 хил. жители).

В отбора има и българска следа с футболисти от родната efbet Лига: Марсио Роса от Монтана и Дерой Дуарте от Лудогорец. Сред избраниците е и добре познатият на феновете на Левски Гари Родригес, а номинално в състава фигурират и бившите играчи на Черно море – Леандро и Патрик Андраде.

Кабо Верде реши мача срещу Есватини след почивката. Дайлон Ливраменто откри резултата след карамбол в наказателното поле, възползвайки се от грешка в защитата на гостите. Само шест минути по-късно Уили Семедо удвои след прецизна глава на Дини Боржеш, който му свали топката за 2:0.

Крайното 3:0 оформи Стопира в заключителните минути, а асистенцията бе дело на Дерой Дуарте от Лудогорец. След последния съдийски сигнал празненствата на Националния стадион прераснаха в народен празник.