      понеделник, 13.10.25
          Държавата осигури 60 480 литра бутилирана вода за Бургаска област след наводненията

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          По решение на Министерския съвет Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ осигурява 60 480 литра бутилирана изворна вода за Областна администрация – Бургас. Помощта е по искане на областния управител за преодоляване на последиците от опустошителните наводнения в региона.

          Обемът включва 30 240 л в бутилки по 1,5 л и 30 240 л в бутилки по 10 л. Доставките са предназначени за Свети Влас и Китен, където бедствието сериозно ограничи достъпа до питейна вода.

          Агенцията е организирала незабавно транспортиране, за да достигне водата до засегнатите населени места възможно най-бързо.

