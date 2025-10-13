Държавата осигури 60 480 литра бутилирана вода за Бургаска област след наводненията

По решение на Министерския съвет Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ осигурява 60 480 литра бутилирана изворна вода за Областна администрация – Бургас. Помощта е по искане на областния управител за преодоляване на последиците от опустошителните наводнения в региона.

Обемът включва 30 240 л в бутилки по 1,5 л и 30 240 л в бутилки по 10 л. Доставките са предназначени за Свети Влас и Китен, където бедствието сериозно ограничи достъпа до питейна вода.

Агенцията е организирала незабавно транспортиране, за да достигне водата до засегнатите населени места възможно най-бързо.