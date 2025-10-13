Доналд Тръмп: Мирният план за Газа навлиза в третата и четвъртата си фаза

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп обяви, че страните са започнали да изпълняват третата и четвъртата точка от неговия план за разрешаване на ситуацията в Ивицата Газа.
Говорейки след мирната среща на върха в Шарм ел-Шейх, където беше подписано споразумението за прекратяване на огъня в палестинския анклав, Тръмп заяви, че „всички предпоставки за дългосрочен мир“ в Близкия изток вече са налице.
На 29 септември Белият дом представи „всеобхватния план“ на Тръмп, насочен към разрешаване на конфликта в Ивицата Газа. Документът съдържа 20 точки и предвижда, наред с други мерки:
въвеждане на временна външна администрация в палестинския анклав;
разполагане на международни стабилизационни сили;
гарантиране на сигурността и възстановяването на региона.
На 9 октомври Тръмп обяви, че Израел и палестинското движение Хамас са постигнали споразумение по първата фаза на мирния план след преговори в Египет.
Тази фаза включва освобождаването на всички заложници и изтеглянето на израелските войски до договорена линия в Газа.
На 13 октомври Хамас и съюзните му палестински групировки освободиха всички заложници, като двадесет от тях бяха предадени на израелските военни чрез Международния комитет на Червения кръст и вече са на израелска територия.
Днес в Шарм ел-Шейх, Египет, беше подписан странен „мир“…
Документът беше подписан от Египет, Катар, Съединените щати и Турция. Пропуснах ли нещо или тези четири държави бяха във война помежду си?
А какво да кажем за Израел и Хамас? Кога ще подпишат „мирния“ договор? Или ще го направят?
Накратко, това е цирк в Близкия изток. Но е точно в стила на Тръмп – много пиар и приказки, но малко реални действия. Какъв перчене е той.