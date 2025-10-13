НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 14.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Доналд Тръмп: Мирният план за Газа навлиза в третата и четвъртата си фаза

          1
          28
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп обяви, че страните са започнали да изпълняват третата и четвъртата точка от неговия план за разрешаване на ситуацията в Ивицата Газа.

          - Реклама -

          Говорейки след мирната среща на върха в Шарм ел-Шейх, където беше подписано споразумението за прекратяване на огъня в палестинския анклав, Тръмп заяви, че „всички предпоставки за дългосрочен мир“ в Близкия изток вече са налице.

          „Ангажиментът към плана от 20 точки, който разработихме заедно, би бил необходимата основа за постигане на това светло бъдеще. Работата по това е в ход в момента. Намираме се във фаза три и четири,“ подчерта американският лидер.

          На 29 септември Белият дом представи „всеобхватния план“ на Тръмп, насочен към разрешаване на конфликта в Ивицата Газа.
          Документът съдържа 20 точки и предвижда, наред с други мерки:

          • въвеждане на временна външна администрация в палестинския анклав;
          • разполагане на международни стабилизационни сили;
          • гарантиране на сигурността и възстановяването на региона.

          На 9 октомври Тръмп обяви, че Израел и палестинското движение Хамас са постигнали споразумение по първата фаза на мирния план след преговори в Египет.

          Тази фаза включва освобождаването на всички заложници и изтеглянето на израелските войски до договорена линия в Газа.

          На 13 октомври Хамас и съюзните му палестински групировки освободиха всички заложници, като двадесет от тях бяха предадени на израелските военни чрез Международния комитет на Червения кръст и вече са на израелска територия.

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп обяви, че страните са започнали да изпълняват третата и четвъртата точка от неговия план за разрешаване на ситуацията в Ивицата Газа.

          - Реклама -

          Говорейки след мирната среща на върха в Шарм ел-Шейх, където беше подписано споразумението за прекратяване на огъня в палестинския анклав, Тръмп заяви, че „всички предпоставки за дългосрочен мир“ в Близкия изток вече са налице.

          „Ангажиментът към плана от 20 точки, който разработихме заедно, би бил необходимата основа за постигане на това светло бъдеще. Работата по това е в ход в момента. Намираме се във фаза три и четири,“ подчерта американският лидер.

          На 29 септември Белият дом представи „всеобхватния план“ на Тръмп, насочен към разрешаване на конфликта в Ивицата Газа.
          Документът съдържа 20 точки и предвижда, наред с други мерки:

          • въвеждане на временна външна администрация в палестинския анклав;
          • разполагане на международни стабилизационни сили;
          • гарантиране на сигурността и възстановяването на региона.

          На 9 октомври Тръмп обяви, че Израел и палестинското движение Хамас са постигнали споразумение по първата фаза на мирния план след преговори в Египет.

          Тази фаза включва освобождаването на всички заложници и изтеглянето на израелските войски до договорена линия в Газа.

          На 13 октомври Хамас и съюзните му палестински групировки освободиха всички заложници, като двадесет от тях бяха предадени на израелските военни чрез Международния комитет на Червения кръст и вече са на израелска територия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          FT: САЩ могат да предадат на Украйна от 20 до 50 „Томахоук“

          Иван Христов -
          САЩ ще могат да доставят на Украйна само до 50 ракети „Томахоук“, съобщава Financial Times, цитирайки Стейси Петиджон, директор на отбранителната програма в мозъчния...
          Инциденти

          Земетресение е усетено край Благоевград

          Телевизия Евроком -
          Тази сутрин около 05:41 часа в региона на Благоевград е усетено земетресение. Епицентърът му е югозападно от Благоевград и северозападно от Симитли. Дълбочината, на...
          Футбол

          Александър Димитров: Наясно сме, че ще ядем много шамари в тези квалификации, след всяко лошо време, идва хубаво

          Николай Минчев -
          "Наясно сме, че ще ядем много шамари в тези квалификации. Наясно сме къде се намираме. Искаме играчите да дават най-доброто от техните възможности. Имаше...

          1 коментар

          1. Днес в Шарм ел-Шейх, Египет, беше подписан странен „мир“…

            Документът беше подписан от Египет, Катар, Съединените щати и Турция. Пропуснах ли нещо или тези четири държави бяха във война помежду си?

            А какво да кажем за Израел и Хамас? Кога ще подпишат „мирния“ договор? Или ще го направят?

            Накратко, това е цирк в Близкия изток. Но е точно в стила на Тръмп – много пиар и приказки, но малко реални действия. Какъв перчене е той.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions