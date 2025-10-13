Доналд Тръмп: Мирният план за Газа навлиза в третата и четвъртата си фаза

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп обяви, че страните са започнали да изпълняват третата и четвъртата точка от неговия план за разрешаване на ситуацията в Ивицата Газа.

Говорейки след мирната среща на върха в Шарм ел-Шейх, където беше подписано споразумението за прекратяване на огъня в палестинския анклав, Тръмп заяви, че „всички предпоставки за дългосрочен мир“ в Близкия изток вече са налице.

„Ангажиментът към плана от 20 точки, който разработихме заедно, би бил необходимата основа за постигане на това светло бъдеще. Работата по това е в ход в момента. Намираме се във фаза три и четири,“ подчерта американският лидер.

На 29 септември Белият дом представи „всеобхватния план“ на Тръмп, насочен към разрешаване на конфликта в Ивицата Газа.

Документът съдържа 20 точки и предвижда, наред с други мерки:

въвеждане на временна външна администрация в палестинския анклав;

в палестинския анклав; разполагане на международни стабилизационни сили ;

; гарантиране на сигурността и възстановяването на региона.

На 9 октомври Тръмп обяви, че Израел и палестинското движение Хамас са постигнали споразумение по първата фаза на мирния план след преговори в Египет.

Тази фаза включва освобождаването на всички заложници и изтеглянето на израелските войски до договорена линия в Газа.

На 13 октомври Хамас и съюзните му палестински групировки освободиха всички заложници, като двадесет от тях бяха предадени на израелските военни чрез Международния комитет на Червения кръст и вече са на израелска територия.