Доналд Тръмп обяви „мир в Близкия изток“ след подписването на декларацията за Газа

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп обяви „страхотен ден за Близкия изток“ по време на срещата на върха за Газа в Египет, където международните посредници подписаха декларация за гарантиране на края на войната в палестинските територии.

Няколко часа по-рано, в Йерусалим, където Тръмп беше посрещнат като герой, той обяви пред Кнесета края на „дългия кошмар“ за Израел и палестинците, след като бе постигнато прекратяване на огъня в Газа и освобождаването на последните 20 живи заложници в замяна на близо 2000 палестински затворници.

„Заедно постигнахме това, което всички смятаха за невъзможно. Най-накрая имаме мир в Близкия изток,“ заяви Тръмп в реч пред колегите си лидери.

Като инициатор на плана за прекратяване на огъня в Ивицата Газа, опустошена от две години война, Тръмп съпредседателства срещата в Шарм ел-Шейх заедно с египетския президент Абдел Фатах ал-Сиси. Във форума участваха 31 лидери на държави и международни организации.

Нито израелският премиер Бенямин Нетаняху, нито представители на Хамас присъстваха на срещата, но палестинският президент Махмуд Абас беше там и стисна ръката на Тръмп.

По време на церемонията Тръмп посрещна лидерите на червен килим, усмихвайки се и вдигайки палец пред камерите на фона на надписа „PEACE 2025“.

САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларация за Газа като гаранти на споразумението за прекратяване на войната.

„Документът ще подробно опише правилата и разпоредбите и много други неща,“ заяви Тръмп преди подписването, като повтори два пъти: „Това ще се случи.“

След подписването той официално обяви „мир в Близкия изток“, заявявайки, че „това не е само краят на една война, а краят на една ера на терор и смърт“.

„Палестинците трябва завинаги да се отвърнат от пътя на тероризма,“ призова американският президент пред израелския парламент, където беше посрещнат с овации.

Освобождаването на заложниците предизвика радостни сцени както в Тел Авив, така и в Рамала и Хан Юнес.

На площад „Заложниците“ в Тел Авив хора се прегръщаха и плачеха от радост, след като 20-те живи заложници, отвлечени на 7 октомври 2023 г., се върнаха у дома. В Рамала пристигането на автобусите с освободените палестински затворници бе посрещнато с ликуване — за мнозина това беше първата среща със свободата от години, дори десетилетия.

Според израелската затворническа администрация, в замяна на заложниците Израел освободи 1968 палестински затворници.

Тръмп подчерта, че подписаното споразумение бележи нова глава за региона и символизира възможността за траен мир в Близкия изток.