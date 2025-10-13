НА ЖИВО
      вторник, 14.10.25
          Доналд Тръмп: Палестинците трябва да се откажат от терора и насилието и да изградят своето бъдеще

          Снимка: БГНЕС
          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп предупреди, че палестинският народ трябва да се откаже от „терора и насилието“, като приветства наскоро сключеното примирие в Газа по време на реч пред израелския парламент – Кнесета.

          „Изборът за палестинците не може да бъде по-ясен. Това е шансът им да се отвърнат завинаги от пътя на терора и насилието, да изгонят злите сили на омразата, които са сред тях, и мисля, че това ще се случи,“ заяви Тръмп, цитиран от АФП.

          Под бурни аплодисменти и овации от членовете на Кнесета, Тръмп определи примирието в продължилата две години война – започнала след атаката на Хамас на 7 октомври 2023 г. – като повратна точка за целия Близък изток.

          По време на конфликта повече от 67 869 палестинци са били убити, а почти всички от над двата милиона цивилни в Газа са били прогонени от домовете си поне веднъж.

          „След огромната болка, смъртта и трудностите, сега е моментът палестинците да се концентрират върху изграждането на своя народ, вместо да се опитват да разрушат Израел. Не искаме това да се повтори,“ каза Тръмп.

          Газа е напълно зависима от хуманитарна помощ, а градовете ѝ лежат в руини. Под натиска на Тръмп Израел се съгласи на примирие, а в понеделник освободи около 2000 палестински затворници в замяна на връщането на останалите 20 живи израелски заложници, държани от Хамас.

          „Цялото внимание на жителите на Газа трябва да бъде насочено към възстановяването на основите на стабилността, сигурността, достойнството и икономическото развитие, за да могат най-накрая да имат по-добър живот, който децата им заслужават след всички тези десетилетия на ужас,“ подчерта американският президент.

          Според Тръмп, за да бъде постигнато това, палестинците трябва да подкрепят неговия план за Газа, който предвижда създаването на „Мирен съвет“, оглавяван от него, за наблюдение на временното управление на територията.

          „Ако го направим, ще го направим както трябва. Разполагаме с невероятна сила и богатство, защото ще ви е нужно богатство, за да възстановите нещата. А те разполагат с богатство, каквито малцина хора имат,“ заяви Тръмп, подчертавайки, че планът му е „невероятно популярен“ сред международната общност и подкрепян от съюзниците на САЩ в арабския свят.

