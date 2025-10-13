Доналд Тръмп: Палестинците трябва да се откажат от терора и насилието и да изградят своето бъдеще

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп предупреди, че палестинският народ трябва да се откаже от „терора и насилието“, като приветства наскоро сключеното примирие в Газа по време на реч пред израелския парламент – Кнесета.
Под бурни аплодисменти и овации от членовете на Кнесета, Тръмп определи примирието в продължилата две години война – започнала след атаката на Хамас на 7 октомври 2023 г. – като повратна точка за целия Близък изток.
По време на конфликта повече от 67 869 палестинци са били убити, а почти всички от над двата милиона цивилни в Газа са били прогонени от домовете си поне веднъж.
Газа е напълно зависима от хуманитарна помощ, а градовете ѝ лежат в руини. Под натиска на Тръмп Израел се съгласи на примирие, а в понеделник освободи около 2000 палестински затворници в замяна на връщането на останалите 20 живи израелски заложници, държани от Хамас.
Според Тръмп, за да бъде постигнато това, палестинците трябва да подкрепят неговия план за Газа, който предвижда създаването на „Мирен съвет“, оглавяван от него, за наблюдение на временното управление на територията.
