      понеделник, 13.10.25
          Политика

          Доналд Тръмп похвали ролята на Египет в постигането на примирието в Газа

          Снимка: БГНЕС
          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп приветства „много важната роля“, която египетският президент Абдел Фатах ал-Сиси е изиграл в преговорите, довели до примирието в Ивицата Газа и освобождаването на последните живи заложници.

          „Генералът изигра ключова роля, защото Хамас уважава тази страна и уважава авторитета на Египет“, заяви Тръмп по време на интервю с египетския си колега в Шарм ел-Шейх, където се провежда среща на върха за Газа, на която двамата лидери председателстват.

          „Ти си единственият, който може да донесе мир в нашия регион“, отвърна Абдел Фатах ал-Сиси, след като посрещна Тръмп в морския курорт в Синай, предаде АФП.

          Срещата съвпада с освобождаването на последните 20 живи заложници в замяна на палестински затворници.

          Текущият президент на Америка е инициирал 20-точков план за Ивицата Газа, целящ постигането на „вечен мир“, като първата му фаза е прекратяване на огъня.

          „Втората фаза от плана вече е започнала, що се отнася до нас“, коментира Тръмп и добави, че „фазите са малко объркани“.

          Американският проект предвижда постепенно изтегляне на израелската армия, както и установяване на управление в Газа без участието на Хамас и унищожаване на арсенала на палестинското ислямистко движение.

          На срещата на върха присъстваха 31 лидери на страни и международни организации, като нито израелският премиер Бенямин Нетаняху, нито представители на Хамас взеха участие.

          Страните посредници трябва да подпишат в Шарм ел-Шейх документ, който ще гарантира прилагането на примирието.

          - Реклама -

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Проф. Иво Христов: Европа е американска марионетка, водена към ядрен хаос със „самоубийствена политика“!

          Телевизия Евроком -
          Европейските лидери водят "самоубийствена политика", която е комбинация от демагогия и вяра в собствената им глупост, заяви проф. Иво Христов в предаването "Не се...
          Политика

          САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларация за гарантиране на споразумението за Газа

          Красимир Попов -
          Съединените щати, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията като гаранти на споразумението за Газа, което има за цел да сложи край на двегодишната война. „Документът...
          Политика

          Зеленски ще посети Вашингтон за среща с Доналд Тръмп

          Красимир Попов -
          Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че тази седмица ще посети Вашингтон, за да се срещне с текущия президент на Америка Доналд Тръмп и да...

