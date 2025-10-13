Доналд Тръмп похвали ролята на Египет в постигането на примирието в Газа

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп приветства „много важната роля“, която египетският президент Абдел Фатах ал-Сиси е изиграл в преговорите, довели до примирието в Ивицата Газа и освобождаването на последните живи заложници.
Срещата съвпада с освобождаването на последните 20 живи заложници в замяна на палестински затворници.
Текущият президент на Америка е инициирал 20-точков план за Ивицата Газа, целящ постигането на „вечен мир“, като първата му фаза е прекратяване на огъня.
Американският проект предвижда постепенно изтегляне на израелската армия, както и установяване на управление в Газа без участието на Хамас и унищожаване на арсенала на палестинското ислямистко движение.
На срещата на върха присъстваха 31 лидери на страни и международни организации, като нито израелският премиер Бенямин Нетаняху, нито представители на Хамас взеха участие.
Страните посредници трябва да подпишат в Шарм ел-Шейх документ, който ще гарантира прилагането на примирието.
