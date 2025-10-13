НА ЖИВО
          Начало Свят Политика

          Доналд Тръмп се срещна с Махмуд Абас на международната среща за Газа в Шарм ел Шейх

          Снимка:
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп посрещна президента на Палестинската автономия Махмуд Абас, който присъства на международната среща на върха за Газа, организирана в Шарм ел Шейх, Египет.

          Двамата лидери, които не се бяха виждали от 2017 г., размениха няколко думи, преди Доналд Тръмп да позира с него за официалната снимка, предаде АФП.

          Махмуд Абас беше придружен от френския президент Еманюел Макрон преди краткия обмен между него и Тръмп, който разговаря с всички присъстващи лидери на форума.

