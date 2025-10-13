Доналд Тръмп се срещна с Махмуд Абас на международната среща за Газа в Шарм ел Шейх

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп посрещна президента на Палестинската автономия Махмуд Абас, който присъства на международната среща на върха за Газа, организирана в Шарм ел Шейх, Египет.

Двамата лидери, които не се бяха виждали от 2017 г., размениха няколко думи, преди Доналд Тръмп да позира с него за официалната снимка, предаде АФП.

Махмуд Абас беше придружен от френския президент Еманюел Макрон преди краткия обмен между него и Тръмп, който разговаря с всички присъстващи лидери на форума.