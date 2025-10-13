Доналд Тръмп: Войната приключи! Разбрахте ли ме?

“Войната в Газа приключи и Близкият изток ще се нормализира”. Това заяви президентът Доналд Тръмп в неделя, по време на полет за Израел където бе организирана среща на водещите световни лидери. По време на срещата се очаква да бъдат обсъдени следващите стъпки към окончателен мир в Близкия Изток.

Репортер на The Guardian се обърна към Тръмп със следния въпрос „Бенджамин Нетаняху, министър председателя на Израел, не си позволи да каже, че войната е приключила, Вашия поглед върху ситуацията е, че тя е приключила ли?“. Той се обърна към нея и каза няколко пъти „Войната приключи! Разбирахте ли ме?“. Интервюто се проведе на борда на Air Force One в началото на полета от Вашингтон към Израел.

Попитан за бъдещата перспектива за региона, Тръмп отговори: „Мисля, че ще се нормализира.“

Примирието между Израел и Хамас в Газа продължи за трети ден, преди очакваното освобождаване на израелските и палестинските затворници и планираното обръщение на Тръмп към израелския парламент.

Хиляди палестинци продължиха да пътуват на север към град Газа, който беше фокус на израелските атаки през последните два месеца, с надеждата, че примирието ще сложи край на войната.

„Утре е началото на нов път. Път на изграждане, път на изцеление и, надявам се, път на обединяване на сърцата“, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху в телевизионно изявление.

Този оптимизъм беше споделен от мнозина.

„Хората са изпълнени с радост“, заяви Абду Абу Сеада, жител на Газа, който добави, че радостта е смесена с изтощение след две години война, която е унищожила голяма част от Газа.

Правителственият говорител Шош Бедросиан заяви, че Израел очаква заложниците да започнат да бъдат освобождавани рано понеделник сутрин, като 20-те живи заложници ще бъдат освободени заедно.

В случай, че заложниците бъдат освободени по-рано, Израел е готов да ги приеме, каза тя. След освобождаването им ще последва предаването на телата на останалите 28 загинали заложници.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, Хамас трябва да освободи останалите заложници до обяд в понеделник. Те бяха пленени на 7 октомври 2023 г., когато бойците на Хамас започнаха атака срещу Израел, която бе и катализатор войната.

Израел също трябва да освободи 1700 палестинци, които са задържани в Газа от 7 октомври 2023 г., и 22 палестински непълнолетни, заедно с телата на 360 бойци. Бедросиан заяви, че затворниците ще бъдат освободени, след като живите заложници достигнат израелска територия.

Координаторът на Израел, Гал Хирш, заяви в четвъртък, че ще бъде сформирана работна група, която да помогне за намирането на останките на всички мъртви заложници, които Хамас не е успял да открие.

Тръмп трябва да пристигне в Израел в понеделник, за да се обърне към Кнесета, преди да отпътува за Шарм ел-Шейх в Египет за среща на световните лидери за прекратяване на войната в Газа.

Махмуд Абас, президентът на Палестина, също ще присъства на срещата, заяви в неделя репортер на Axios, цитирайки високопоставен палестински служител.

Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, пратеници на Тръмп в Близкия изток, взеха участие в митинг в Тел Авив в събота призоваващ за освобождаването на заложниците и края на войната. САЩ, заедно с Египет, Катар и Турция, посредничиха в това, което беше описано като първа фаза на споразумение между Израел и Хамас за прекратяване на огъня и освобождаването на заложниците от Хамас и затворниците и задържаните от Израел.

„Две години чакахме този ден, този момент… Всички се радваме за семействата, за заложниците, че най-накрая… ще ги видим“, каза демонстрантката Далия Йосеф, благодарейки на Тръмп.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че след като заложниците бъдат върнати, военните ще унищожат подземните тунели в Газа, построени от Хамас. Палестинците, които се завръщат в северната част на Газа, описват тежкото опустошение. Спасителните екипи предупредиха, че в района може да има невзривени боеприпаси и бомби.

Амджад ал-Шава, който оглавява палестинска организация, координираща дейността на хуманитарните групи, изчисли, че са необходими 300 000 палатки за временно настаняване на 1,5 милиона жители на Газа.

„Не можехме да повярваме на разрушенията, които видяхме“, каза по телефона 37-годишният Рами Мохамад-Али, след като измина 15 км пеша със сина си от Дейр ал-Балах до град Газа.

„Радваме се, че се връщаме в Газа, но в същото време изпитваме горчивина от разрушенията“, каза той, описвайки как е видял човешки останки, разпръснати по пътищата.