Доналд Тръмп замина за Вашингтон след мирната среща за Газа в Египет и Израел

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп се отправи за Вашингтон в понеделник, след светкавично посещение в Египет и Израел, целящо осъществяването на дългосрочно мирно споразумение за Газа.

Самолетът „Еър Форс 1“ излетя от египетския курортен град Шарм ел-Шейх след срещата на върха за Газа, в която участваха повече от двайсет световни лидери, съобщи фотограф на АФП, намиращ се на борда.