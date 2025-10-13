НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 13.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ДПС-Ново начало и Делян Пеевски водят с много на изборите в Пазарджик

          38
          406
          Пазарджик
          Пазарджик
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Почти всички протоколи от изборите за Общински съвет в Пазарджик вече са обработени, като към момента остават за приемане едва около 10–15 от общо 151. Това съобщи председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Пазарджик, Стефан Димитров, в ефира на NOVA.

          - Реклама -

          По думите му, към 6:45 часа сутринта са били обработени 127 протокола, според които партия „ДПС – Ново начало“ води убедително с резултат от 17,63%, което се равнява на 4416 гласа. На второ място се нарежда коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 12,41%, а на трето — партия „Свобода“ с 9,48%. Следват „БСП – Обединена левица“ с 7,45%, ГЕРБ с 6,29%, и местната коалиция ВМРО – БНД.

          Избирателната активност в Пазарджик е била 35,09%. Вотът привлече рекорден брой кандидати, след като резултатите от предишните избори бяха анулирани от съда заради установени нарушения.

          Стефан Димитров подчерта, че до момента в ОИК-Пазарджик не са постъпвали сигнали за купуване на гласове. Подадени са около 20 сигнала, основно свързани с неправомерна агитация в изборния ден — чрез хора или разпространение на предизборни материали. Той допълни, че по случая в село Огняново комисията не е получавала официални оплаквания, свързани с купуване на гласове, а самият той научил за инцидента от медиите.

          Председателят на комисията посочи още, че видеонаблюдението по време на изборите е функционирало безпроблемно и всички камери са били изключени след подписването на протоколите от секционните комисии. Въпреки това, по думите му, са констатирани немалко грешки в изборните книжа, основно поради притеснение от страна на членовете на комисиите, включително и случаи на неправилно преброени подписи в избирателните списъци.

          Почти всички протоколи от изборите за Общински съвет в Пазарджик вече са обработени, като към момента остават за приемане едва около 10–15 от общо 151. Това съобщи председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Пазарджик, Стефан Димитров, в ефира на NOVA.

          - Реклама -

          По думите му, към 6:45 часа сутринта са били обработени 127 протокола, според които партия „ДПС – Ново начало“ води убедително с резултат от 17,63%, което се равнява на 4416 гласа. На второ място се нарежда коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 12,41%, а на трето — партия „Свобода“ с 9,48%. Следват „БСП – Обединена левица“ с 7,45%, ГЕРБ с 6,29%, и местната коалиция ВМРО – БНД.

          Избирателната активност в Пазарджик е била 35,09%. Вотът привлече рекорден брой кандидати, след като резултатите от предишните избори бяха анулирани от съда заради установени нарушения.

          Стефан Димитров подчерта, че до момента в ОИК-Пазарджик не са постъпвали сигнали за купуване на гласове. Подадени са около 20 сигнала, основно свързани с неправомерна агитация в изборния ден — чрез хора или разпространение на предизборни материали. Той допълни, че по случая в село Огняново комисията не е получавала официални оплаквания, свързани с купуване на гласове, а самият той научил за инцидента от медиите.

          Председателят на комисията посочи още, че видеонаблюдението по време на изборите е функционирало безпроблемно и всички камери са били изключени след подписването на протоколите от секционните комисии. Въпреки това, по думите му, са констатирани немалко грешки в изборните книжа, основно поради притеснение от страна на членовете на комисиите, включително и случаи на неправилно преброени подписи в избирателните списъци.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Полицейска кола катастрофира на Околовръстното шосе в София

          Красимир Попов -
          Полицейска кола е катастрофирала на столичното Околовръстно шосе, съобщава репортер на БГНЕС. Инцидентът е станал малко след детелината на Бояна в посока кв. "Младост". Полицейският автомобил...
          Култура

          Илия Луков с концерт на 14-и октомври

          Златина Петкова -
          На 14-и октомври от 19:00 часа в НДК ще се състои концерт на големия изпълнител Иля Луков. Това обяви той в предаването "делници" с...
          Общество

          Никола Рахнев: Ще раздадем 210 000 кошчета за около 70 000 домакинства

          Златина Петкова -
          "Доброволчеството и гората за мен са любов за цял живот." Това каза създателят на инициативата "Гората.БГ" Никола Рахнев, който беше гост в предаването "Делници" с...

          38 КОМЕНТАРА

          1. Очаквайте Пазарджик да се превърне в град от третия свят, нещо като село в Индия ще бъде, п от където мине Пеевски трева не никне!!!

          5. Това не е ли мафия ловят тези дето купуват гласове за Пеевски и пак той води защо не махнаха тази партия от изборите е на кой да вярваме на закона или на парите мафия

          6. Да спечелиш изборите с купени гласове, с крадени от народа пари и с купената полиция! Това е цинизъм с мирис на диктатура! Не, Магнитски!

          13. С много пари спечели, без народна обич всичко е фалш. После тези взели 50 лв ще бъдат слоги на пеевски, ше му лижат дебелия свински осран задник.

          14. Че то сланината води в цялата държава.За купуване на гласове е в Магнитски ,а Пазарджишка е пълна с любимците му цигани ,постоянно раждащи.

          15. В най скоро време ще имаме премиер с фес,докато гласуваме за урсулогейските продажни политици.Ако искаме България да просъществува ,трябва да се гласува единствено за партия Възраждане.Единствената партия, която защитава българските интереси.В противен случай снабдявайте се с фесове и фереджета.

          16. Докато останалите не гласуват и дремат на дивана така ще е!
            С 4000 гласа ще си управлява. Даже без пари му е излезнало.
            Много прост народ.

          17. Благодаря на този велик магьосник, наречен д-р Обудо. Завинаги ще бъда благодарна на този велик човек, че върна любимия ми след 8 седмици емоционални сълзи и болка, когато го загубих заради друга жена. Но този велик мъж върна съпруга ми при мен само за 12 часа. Опитайте този велик мъж и вижте резултатите сами. Свържете се с него на неговата страница. Обещавам ви, че щом се свържете с него, животът ви никога няма да остане същият. Свържете се с него сега на неговата Facebook страница 🏴‍☠️🏴‍☠️: 👇👇Dr Obudo Love Spell

          18. 220800 лева….толкова струва на Шиши да си купи ….община Пазарджик. Горе долу на цената една нова С класа. Честито народе

          24. Пазарджик ново начало!!!! Поглъща феноменът Пеевски поглъща всичко което може да се изяде.

            • Пан Жабовски Населението там се турчее,жените ходеха преди години със забрадки когато се вдигна гюронтия за забрадките в училищата.Ако друга партия спечели там бих се изненадал.

          28. Шиши плаща с ваши пари…. 🙂 Не ги е спечелил с бачкане. Вие сте бачкали за малки заплатки и той ги взима от вашите данъци за да плати на циганите за да може той да продължава да взима от вашите данъци! Нещо не ясно? 🙂

          30. Нищо ново, то се знаеше. Щом българите допуснаха това чудо, сега да си сърбат попарата. Явно не ги интересува как ще живеят децата им.Прасето ще казва и ръководи общинския съвет Всяко нещо ще се съгласува с тях. А то няма да е за добро. И как ще работи кметът с тези неграмотници, този въпрос дали сте си го задавали. Заради кмета прасето Пеевски ще спъва всичко.Жалко, жалко за тази община Пазарджик.И от тук ще се обвинява кметът, че е некадърен.

            • Dess Niko Ходили ли сте в Пазарджик?Съвсем нормално е там да спечели ДПС виж ако е някоя друга партия тогави бих се озадачил. 2020 Всички жени в Пазарджик бяха забрадени а хората с гордост се турчееха.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions