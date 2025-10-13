ДПС-Ново начало и Делян Пеевски водят с много на изборите в Пазарджик

Почти всички протоколи от изборите за Общински съвет в Пазарджик вече са обработени, като към момента остават за приемане едва около 10–15 от общо 151. Това съобщи председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Пазарджик, Стефан Димитров, в ефира на NOVA.
По думите му, към 6:45 часа сутринта са били обработени 127 протокола, според които партия „ДПС – Ново начало“ води убедително с резултат от 17,63%, което се равнява на 4416 гласа. На второ място се нарежда коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 12,41%, а на трето — партия „Свобода“ с 9,48%. Следват „БСП – Обединена левица“ с 7,45%, ГЕРБ с 6,29%, и местната коалиция ВМРО – БНД.
Избирателната активност в Пазарджик е била 35,09%. Вотът привлече рекорден брой кандидати, след като резултатите от предишните избори бяха анулирани от съда заради установени нарушения.
Стефан Димитров подчерта, че до момента в ОИК-Пазарджик не са постъпвали сигнали за купуване на гласове. Подадени са около 20 сигнала, основно свързани с неправомерна агитация в изборния ден — чрез хора или разпространение на предизборни материали. Той допълни, че по случая в село Огняново комисията не е получавала официални оплаквания, свързани с купуване на гласове, а самият той научил за инцидента от медиите.
Председателят на комисията посочи още, че видеонаблюдението по време на изборите е функционирало безпроблемно и всички камери са били изключени след подписването на протоколите от секционните комисии. Въпреки това, по думите му, са констатирани немалко грешки в изборните книжа, основно поради притеснение от страна на членовете на комисиите, включително и случаи на неправилно преброени подписи в избирателните списъци.
Очаквайте Пазарджик да се превърне в град от третия свят, нещо като село в Индия ще бъде, п от където мине Пеевски трева не никне!!!
Както се пее в една песен всичко е точно
Мариа Андреева С нашата помощ.
Ма не са виновни циганите Тех ги е страх защото и полицията е с Пеевски
Това не е ли мафия ловят тези дето купуват гласове за Пеевски и пак той води защо не махнаха тази партия от изборите е на кой да вярваме на закона или на парите мафия
Да спечелиш изборите с купени гласове, с крадени от народа пари и с купената полиция! Това е цинизъм с мирис на диктатура! Не, Магнитски!
Така ще купи цялата държава. Спете и стойте по даваните.
Касиране
Господ да бъде милостив към нас, без външна намеса, горко ни, продажниците са много…
Анулиране на нелегетимните избори.Видимо купуване на гласове.
Водят, благодарение на купените и корпоративни гласове и на негласувалите!
То се видя как😡
С много пари спечели, без народна обич всичко е фалш. После тези взели 50 лв ще бъдат слоги на пеевски, ше му лижат дебелия свински осран задник.
Че то сланината води в цялата държава.За купуване на гласове е в Магнитски ,а Пазарджишка е пълна с любимците му цигани ,постоянно раждащи.
В най скоро време ще имаме премиер с фес,докато гласуваме за урсулогейските продажни политици.Ако искаме България да просъществува ,трябва да се гласува единствено за партия Възраждане.Единствената партия, която защитава българските интереси.В противен случай снабдявайте се с фесове и фереджета.
Докато останалите не гласуват и дремат на дивана така ще е!
С 4000 гласа ще си управлява. Даже без пари му е излезнало.
Много прост народ.
220800 лева….толкова струва на Шиши да си купи ….община Пазарджик. Горе долу на цената една нова С класа. Честито народе
Платиха си мръсните свине
Лошо ..тоя шопар купува България☝️👎😡
Явно сме правили трушии докато е текъл изборния ден….
Ivan Chilikov паприкаш
Тъпаците все още живеят тук,умните просто изчезнаха навън
Просто глупаците българи не ходят да гласуват ,ама явно това си заслужаваме !
Пазарджик ново начало!!!! Поглъща феноменът Пеевски поглъща всичко което може да се изяде.
Първо гласуват за мафиоти а после реват, че държавата е скапана.
Пан Жабовски Населението там се турчее,жените ходеха преди години със забрадки когато се вдигна гюронтия за забрадките в училищата.Ако друга партия спечели там бих се изненадал.
Изглежда купените цигани са много.
Lidiya Gospodinova ne be Sersem Bilgarite hodyat za riba i na izleti po vreme na izbori i mnogo Bilgari imat zavisimosti ot PEEVSKI
За „найси“ път от същото?!!😏😏😏
Шиши плаща с ваши пари…. 🙂 Не ги е спечелил с бачкане. Вие сте бачкали за малки заплатки и той ги взима от вашите данъци за да плати на циганите за да може той да продължава да взима от вашите данъци! Нещо не ясно? 🙂
Vasil Vasilev Точно написано 👏
И това е нормално?
Нищо ново, то се знаеше. Щом българите допуснаха това чудо, сега да си сърбат попарата. Явно не ги интересува как ще живеят децата им.Прасето ще казва и ръководи общинския съвет Всяко нещо ще се съгласува с тях. А то няма да е за добро. И как ще работи кметът с тези неграмотници, този въпрос дали сте си го задавали. Заради кмета прасето Пеевски ще спъва всичко.Жалко, жалко за тази община Пазарджик.И от тук ще се обвинява кметът, че е некадърен.
Yuliya Chipilova ще го сменят и него
Ами плаща си шишито
Dess Niko Ходили ли сте в Пазарджик?Съвсем нормално е там да спечели ДПС виж ако е някоя друга партия тогави бих се озадачил. 2020 Всички жени в Пазарджик бяха забрадени а хората с гордост се турчееха.
Как ли пък не🤣