ДПС-Ново начало и Делян Пеевски водят с много на изборите в Пазарджик

Почти всички протоколи от изборите за Общински съвет в Пазарджик вече са обработени, като към момента остават за приемане едва около 10–15 от общо 151. Това съобщи председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Пазарджик, Стефан Димитров, в ефира на NOVA.

По думите му, към 6:45 часа сутринта са били обработени 127 протокола, според които партия „ДПС – Ново начало“ води убедително с резултат от 17,63%, което се равнява на 4416 гласа. На второ място се нарежда коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 12,41%, а на трето — партия „Свобода“ с 9,48%. Следват „БСП – Обединена левица“ с 7,45%, ГЕРБ с 6,29%, и местната коалиция ВМРО – БНД.

Избирателната активност в Пазарджик е била 35,09%. Вотът привлече рекорден брой кандидати, след като резултатите от предишните избори бяха анулирани от съда заради установени нарушения.

Стефан Димитров подчерта, че до момента в ОИК-Пазарджик не са постъпвали сигнали за купуване на гласове. Подадени са около 20 сигнала, основно свързани с неправомерна агитация в изборния ден — чрез хора или разпространение на предизборни материали. Той допълни, че по случая в село Огняново комисията не е получавала официални оплаквания, свързани с купуване на гласове, а самият той научил за инцидента от медиите.

Председателят на комисията посочи още, че видеонаблюдението по време на изборите е функционирало безпроблемно и всички камери са били изключени след подписването на протоколите от секционните комисии. Въпреки това, по думите му, са констатирани немалко грешки в изборните книжа, основно поради притеснение от страна на членовете на комисиите, включително и случаи на неправилно преброени подписи в избирателните списъци.