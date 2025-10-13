НА ЖИВО
          Германският външен министър на двудневна визита в България

          Германският външен министър Йохан Вадефул започна двудневно посещение в България и Румъния, като разговорите ще се концентрират върху подкрепата за Украйна и укрепването на европейските отбранителни и сигурностни способности. В дневния ред влизат още икономическото сътрудничество, мерки за повишаване на конкурентоспособността на Европа и програмата за разширяване на ЕС.

          Първоначално визитата трябваше да стартира в Атина с среща с гръцкия външен министър Георгиос Герапетритис, след което Вадефул да пристигне в София за разговори с българския си колега Георг Георгиев. Гръцката спирка бе отменена, тъй като Герапетритис замина за Египет за участие в церемонията по подписване на мирния план за Газа. Така Вадефул пътува директно за България, а за вторник е насрочена среща в Букурещ с румънския външен министър Оана Цою.

          На конференция в Белфаст Вадефул очерта политическата рамка на визитата, посочвайки, че има „прозорец на възможност“ за приближаване на държавите от Западните Балкани към ЕС:

          „Страните кандидатки имат големи надежди за напредък, но съществува и голям страх, че процесът може да се превърне в безкраен и безрезултатен.“

          Вадефул подчерта, че разширяването „не трябва да се случи някога, а в обозримо бъдеще“, като настоящият мандат на Европейската комисия и Парламента до 2029 г. предоставя шанс, който „трябва да бъде използван“.

          Контекстът: Берлинският процес, стартиран през 2014 г. от бившия германски канцлер Ангела Меркел, цели да задълбочи сътрудничеството на ЕС с Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Северна Македония и Косово. Настоящ председател на инициативата е Обединеното кралство, което напусна ЕС след референдума през 2016 г. В последните години присъединителният процес буксува, пораждайки тревога, че част от региона се ориентира към Русия и Китай. От страните в Западните Балкани Черна гора се смята за най-напреднала, като преговорите ѝ текат от 2012 г.

