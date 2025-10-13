Германското разузнаване: Трябват „контролирани рискове“, Берлин и НАТО са изправени пред „гореща конфронтация“ с Русия

Ръководителят на германското разузнаване (BND) Мартин Йегер заяви, че Германия и НАТО са изправени пред риска от „гореща конфронтация“ с Русия. Той обаче смята, че заплахата произтича от Русия, пише BILD.

„Не можем да си позволим да се отпуснем и да предположим, че евентуална руска атака няма да се случи до 2029 г. Вече сме под обстрел днес“, посочи новият ръководител на BND по време на публично изслушване на Комисията по парламентарен контрол на Бундестага.

Според неговата оценка стратегическите цели на Москва са насочени към подкопаване на единството на Северноатлантическия алианс, дестабилизиране на европейските демокрации и деморализиране на населението. Хибридните методи представляват особена опасност, тъй като Русия е готова „да премине във фаза на открита ескалация във всеки един момент“.

Засилените хибридни атаки на Кремъл не са случайни, подчертава Йегер: те представляват ново ниво на „конфронтация – конфронтация, в която Русия ни възприема като противник и воюваща страна“. Според ръководителя на BND, тази конфронтация може да ескалира „в разгорещена конфронтация във всеки един момент“.

Йегер призова федералното правителство да се подготви за по-нататъшна ескалация на ситуацията и да започне да „приема контролирани рискове“, за да защити националните си интереси. Това означава, че Берлин вероятно ще бъде принуден да действа по-решително, дори с цената на определени дипломатически или икономически разходи.