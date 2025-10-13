Германското разузнаване: Трябват „контролирани рискове“, Берлин и НАТО са изправени пред „гореща конфронтация“ с Русия

Ръководителят на германското разузнаване (BND) Мартин Йегер заяви, че Германия и НАТО са изправени пред риска от „гореща конфронтация“ с Русия. Той обаче смята, че заплахата произтича от Русия, пише BILD.
„Не можем да си позволим да се отпуснем и да предположим, че евентуална руска атака няма да се случи до 2029 г. Вече сме под обстрел днес“, посочи новият ръководител на BND по време на публично изслушване на Комисията по парламентарен контрол на Бундестага.
Според неговата оценка стратегическите цели на Москва са насочени към подкопаване на единството на Северноатлантическия алианс, дестабилизиране на европейските демокрации и деморализиране на населението. Хибридните методи представляват особена опасност, тъй като Русия е готова „да премине във фаза на открита ескалация във всеки един момент“.
Засилените хибридни атаки на Кремъл не са случайни, подчертава Йегер: те представляват ново ниво на „конфронтация – конфронтация, в която Русия ни възприема като противник и воюваща страна“. Според ръководителя на BND, тази конфронтация може да ескалира „в разгорещена конфронтация във всеки един момент“.
Йегер призова федералното правителство да се подготви за по-нататъшна ескалация на ситуацията и да започне да „приема контролирани рискове“, за да защити националните си интереси. Това означава, че Берлин вероятно ще бъде принуден да действа по-решително, дори с цената на определени дипломатически или икономически разходи.
Ооооу!!!
А. Какви са Амбициите
на Евро Натовските Разбойници!?!
За Спасят Русия от….
Богатствата й!?
Да я Разпарчетосат и Разграбят!
Защо Русия трябва да има Благи и Алтруистични Намерения към Враговете си!?! Либерално значи Откачено и Извратено!!!
Алоооу- Ционистите!!!
Никой не ви е Задължен с нищо и за нищо! Още по- малко, да ви Обслужва за бог да Прости! Ш
И най- малко, да яде бой
за Удоволствие!
Ами, ще има Шамари, Ритници и т. н. !
Според Заслугите!
АЙ СИКТИР БЕ МОРАЛНИТЕ ЕВРОГЕЙЦИ.
Силно неадекватни хора. Това, за което пише не е бъдеща опасност, а настоящ факт. И то не заради Русия, а благодарение на германските грешни политики и още по-неадекватния ЕС пре последните 10 години.
Скрий се бе наци.
Щото, прайдовете не деморализират…
Берлин и НАТО да чакат втория парад на победата.
Та то е факт бе кретен
Спешно розови хапченца! Но отроена доза, за евроатлантици!!!
Emil Delchev да го духаш гей русофилски
След десет години арабите ще са ви превзели
То няма нужда да се напъват руснаците! Вие мишленца, сами си ги подкопахте!
Аиде Глупости
Тези служби преписват докладите от преди това и отчитат дейности
Абсолютен ама абсолютен КРЕТЕН!
НАГЪЛ, НЕ МОРАЛЕН,БЕЗОЧЛИВ И БЕЗГРУПОЛЕН ,просто човешко не доразумение!
Пак ще ви мачка руснака но този път едва ли ще съществува вече държава Германия, да му мислят и поляците!
Цветана Динчева пуста неграмотност… Четете, не пишете
Тези са малоумници! Пълни малоумници! Това, че руснаците жалят 404 не означава, че столиците на големите западни държави ще останат….. неразрушени….
Абверът?
Фашисти!
Германия следва ревашизъм за Втората световна война
Този чичка прилича на Джон Подеста
Време е нато да си влезе във функциите.
Miteva Albena И какви са му функциите? НАТО е създаден като отбранителен съюз. От кого ще се отбранява?
Ivan Krumov а бандата на хуйло от кого се отбраняваше когато нахлу в чужда държава? И когато системно провокатовно нарушава въздушни пространства на страни членки на нато ?
Да,затова казах :време е да се намеси. Хуйло е заплаха ,нищо ,че лъже,че рф е под заплаха докато самия той тероризира и заплашва. Действия му доказват обратното.
Ivan Krumov тя откъде да знае!
Калоян Рачалов Нали. Важно е участието. Имам чувството, че на такива индивиди им е обещано, че последствията от неадекватната политика на урсулите вкл. на бълХарското „правителство“, тях няма да ги засегне. ЛЪЖАТ се.
Ivan Krumov от себе си най вече
Miteva Albena в кои функции на разпускане и кой от къде е.НАТО е по фашистка организация от Хитлерова Германия избива мирно население по целия свят и винаги те са прави но вече им идва края и те го знаят.
Сън в Есенна нощ !?
Малко ви мачкаха 44 год. Руснаците трябваше да ви заличат от лицето на земята.
Съвсем нагли необразовани, безсъвестни и безотговорни западни управляващи обърнаха истината с хастара навънка. За това и истината и реалността ще ви застига. Но никъде управляващите не плащат. Плащат народите им.
Тия западняци много се страхуват! Да си купуват памперси от сега!
А вие как се борите за мир в Украйна? С въоръжаване и пари ?
Че то отдавна няма европейски демокрации!
Да би мирно седяло,не би чудо видяло!Смешници!
фашагата да си приготви един татаурус и контролирано да си го вкара отзад че като получи един шут в космоса чак да излети
бг да се включва . какво чака. вдигха парите на силовите органи . да отиват на фронта
Европейските демокрации отдавна са в разпад
Веселина Карагонова Кои демокрации са във възход?
Hristo Kasaliyski, всички западни, ако слушаш медиите и политиците им.
Веселина Карагонова да живее малоумната империя на орките и техните подлоги като теб,а идиотко ?🤣
Няма нужда. И сами добре се справят..
Дестабилизиране на джендарите
Жанета Пенчева да го духаш