„Хамас“ освободи останалите 20 живи заложници

Хората са вече у дома, след 738 дни в плен на територията на Газа. Един от тях е 22-годишният Матан Ангрест израелски военен с български корени. Пускането на заложниците е резултат от споразумението на американския президен т Доналд Тръмп с движението „Хамас“, постигнато с посредничеството на Катар в Египет.

Тази сутрин бяха предадени първите 7 заложници в ръцете на Червения кръст. Това са Матан Ангрест, братята Гали и Зив Берман, Алон Охел, Ейтан Мор, Гай Гилбоа-Далал и Омри Миран. Не след дълго бяха пуснати и останалите 13 пленени.

След съобщаването за освободените заложници от втората група, „Ройтерс“ предаде, че автобуси с палестински затворници потеглят от израелските затвори. Десетки камиони с хуманитарна помощ са на граничния пункт Рафа и очакват да бъдат допуснати до палестинското население.

Американският президент Доналд Тръмп, кацна малко по-рано днес в Израел и е пристигнал в израелския парламент (Кнесет).

Израел и „Хамас“ подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа. В него включваше освобождаването на пленените израелци от палестинското движение при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинците, които се намираха в израелски затвори.

Това е само част от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.