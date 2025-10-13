НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ХАМАС предаде първата група израелски заложници

          1
          91
          Предаване на израелски заложници
          Предаване на израелски заложници
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Палестинските радикали са предали първата група заложници, освободени в Ивицата Газа, на служители на Международния комитет на Червения кръст, съобщава израелската телевизионна мрежа Kan.

          Според телевизионната мрежа първата група се състои от седем души. Очаква се общо 20 живи заложници да бъдат освободени в рамките на деня.

          Според телевизионния канал Al Aqsa, пленниците са били доведени до мястото на освобождаването от поддръжници на военното крило на Хамас, бригадите Изедин ал-Касам.

