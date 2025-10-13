ХАМАС предаде първата група израелски заложници

Палестинските радикали са предали първата група заложници, освободени в Ивицата Газа, на служители на Международния комитет на Червения кръст, съобщава израелската телевизионна мрежа Kan.

- Реклама -

Според телевизионната мрежа първата група се състои от седем души. Очаква се общо 20 живи заложници да бъдат освободени в рамките на деня.

Според телевизионния канал Al Aqsa, пленниците са били доведени до мястото на освобождаването от поддръжници на военното крило на Хамас, бригадите Изедин ал-Касам.