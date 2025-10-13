И Феран Торес няма да може да бродира срещу България

Поредна звезда на Испания няма да бъде на разположение за втората световна квалификация през месец октомври. Според последните информации от домакините – Феран Торес ще получи почивка.

Нападателят на Барселона изпитал болка след мача с Грузия и сега той ще бъде съхранен. Първите медицински тестове показали претоварване. Преди това от сметките на европейския шампион отпадна и Дани Олмо. Причината е почувстван мускулен дискомфорт в прасеца на левия крак.

През миналата седмица от състава на Испания отпаднаха последователно Родри, Дийн Хаусен и Олмо, а преди това същото се случи и Ламин Ямал. Фабиан Руис, Нико Уилямс, Гави и Даниел Карвахал също отпаднаха от сметките за мачовете с Грузия и България заради травми.