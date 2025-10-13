Илия Луков с концерт на 14-и октомври

На 14-и октомври от 19:00 часа в НДК ще се състои концерт на големия изпълнител Иля Луков. Това обяви той в предаването „делници“ с водещ Николай Колев.

Изпълнителят припомни историята, свързана с утрешния ден, в който отбелязваме паметта на Света Патка. Той посочи, че в рамките на концерта ще бъде чута и песен, посветена именно на светицата.

„Концертът ще започне с изпълнение на децата от Софийската духовна семинария“, посочи още гостът.

Сред участващите в концерта други изпълнители са Румяна Попова, Володя Стоянов – Войводата, Ваня Вълкова, Николай Славеев, Лилия Семкова, Кинче Вълчева, Валерия Момчилова, Клуб „Хоро“ – Смолян, Ансамбъл „Мездра“, Шопски ансамбъл „Ради Радев“ и други.