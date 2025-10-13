 „Има такъв народ“ оттегли законопроекта за споделяне на „информация за личния живот“

Партията „Има такъв народ“ (ИТН) официално оттегли своя законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, който предизвика бурни обществени реакции и остри критики. Това стана ясно от съобщение, изпратено до медиите от формацията на Слави Трифонов.

Предложените текстове предвиждаха глоба и до шест години затвор за лица, които разгласяват „информация за личния живот“ без съгласие на засегнатите. Именно тези разпоредби породиха опасения, че законопроектът може да ограничи свободата на словото и да има охлаждащ ефект върху журналистиката и обществените дебати.

Срещу идеята се обявиха както опозиционни партии, така и партньорите на ИТН в управляващото мнозинство, които настояха предложението да бъде незабавно оттеглено. В продължение на пет дни партията не коментираше темата официално, но на среща със симпатизанти в Лондон, председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов даде разяснения по проекта.

Йорданов подчерта, че под „информация за личния живот“ се разбират данни, свързани с лични, семейни, интимни отношения или здравословно състояние на дадено лице, и отхвърли обвиненията, че предложението цели ограничаване на свободата на словото.

„Кое тук е забрана за свободата на словото? Няма забрана някой да каже, че аз съм некадърен или корумпиран депутат. Ако някой го каже, после ще трябва да го докаже и аз мога да го съдя по гражданското право. Няма забрана и някой да направи песен за нас“, заяви Йорданов.

Въпреки това, след обществения натиск и политическите реакции, „Има такъв народ“ реши да оттегли законопроекта, като посочи, че текстовете ще бъдат преразгледани и обсъдени отново на по-късен етап.

Междувременно, лидерът на партията Слави Трифонов също коментира темата, като заяви, че „в България разбираме свободата на словото с измислици и пошлости“, но подчерта, че целта на ИТН не е била ограничаването на гражданските свободи, а защита на личното достойнство и правото на неприкосновеност.