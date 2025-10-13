НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 13.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          ISW: Русия пусна „Фаза нула“ от подготовката за война с НАТО

          13
          392
          Зелени човечета
          Зелени човечета
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия започна нова фаза на подготовка за потенциален конфликт с НАТО, известна като „Фаза нула“. Откриването на така наречените „малки зелени човечета“ на естонската граница показва формирането на психологически плацдарм за евентуална бъдеща война, пише базираният в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), предава УНИАН.

          - Реклама -

          На 10 октомври естонското правителство временно затвори път близо до границата, след като граничари забелязаха малка група руски войници без обозначения. Меелис Саарепуу, ръководител на естонската Южна префектура, уточни, че това не са руски граничари, докато Русия нарече инцидента „рутинни мерки“.

          Естонският външен министър Маргус Цахкна отбеляза на 12 октомври, че руските войски действат „по-решително и видимо от преди“, но не смята ситуацията на границата за прекалено напрегната. Правителството също така планира да затвори напълно този участък от пътя в бъдеще, тъй като се изграждат алтернативни маршрути, заобикалящи руската територия.

          „Фаза нула“ във военната стратегия – какво означава това?

          „Фаза нула“ е етапът на установяване на информационни и психологически условия преди открит бой. По време на този етап противникът:

          разпространява пропаганда и дезинформация, за да оправдае бъдещи действия;

          влияе на общественото мнение в целевите страни;

          извършва кибератаки и оказва икономически натиск;

          дестабилизира политическите системи и отслабва доверието в правителството.

          Анализаторите отбелязват, че Русия вече е използвала Фаза нула преди нахлуването си в Украйна през 2014 и 2022 г., използвайки пропаганда, фалшиви новини за „потискането на рускоезичните“, кибератаки и политическа дестабилизация.

          ISW подчертава, че това е първият регистриран случай на наблюдение на руските „малки зелени човечета“ близо до страна от НАТО като част от кампанията „Фаза нула“, демонстрирайки ново ниво на подготовка за потенциален конфликт.

          Русия започна нова фаза на подготовка за потенциален конфликт с НАТО, известна като „Фаза нула“. Откриването на така наречените „малки зелени човечета“ на естонската граница показва формирането на психологически плацдарм за евентуална бъдеща война, пише базираният в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), предава УНИАН.

          - Реклама -

          На 10 октомври естонското правителство временно затвори път близо до границата, след като граничари забелязаха малка група руски войници без обозначения. Меелис Саарепуу, ръководител на естонската Южна префектура, уточни, че това не са руски граничари, докато Русия нарече инцидента „рутинни мерки“.

          Естонският външен министър Маргус Цахкна отбеляза на 12 октомври, че руските войски действат „по-решително и видимо от преди“, но не смята ситуацията на границата за прекалено напрегната. Правителството също така планира да затвори напълно този участък от пътя в бъдеще, тъй като се изграждат алтернативни маршрути, заобикалящи руската територия.

          „Фаза нула“ във военната стратегия – какво означава това?

          „Фаза нула“ е етапът на установяване на информационни и психологически условия преди открит бой. По време на този етап противникът:

          разпространява пропаганда и дезинформация, за да оправдае бъдещи действия;

          влияе на общественото мнение в целевите страни;

          извършва кибератаки и оказва икономически натиск;

          дестабилизира политическите системи и отслабва доверието в правителството.

          Анализаторите отбелязват, че Русия вече е използвала Фаза нула преди нахлуването си в Украйна през 2014 и 2022 г., използвайки пропаганда, фалшиви новини за „потискането на рускоезичните“, кибератаки и политическа дестабилизация.

          ISW подчертава, че това е първият регистриран случай на наблюдение на руските „малки зелени човечета“ близо до страна от НАТО като част от кампанията „Фаза нула“, демонстрирайки ново ниво на подготовка за потенциален конфликт.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Тръмп в Кнесета: „Един дълъг и болезнен кошмар най-накрая приключи“

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред ликуващите израелски законодатели, че „дългият и болезнен кошмар най-накрая е приключил“, след като помогна за постигане на...
          Война

          Зеленски: Руснаците уверяваха САЩ, че ще окупират Донбас до октомври, но сега ВСУ се движат напред

          Иван Христов -
          Миналото лято руснаците са уверявали САЩ и други страни, че ще окупират Донбас до октомври или ноември, но сега Въоръжените сили на Украйна се...
          Война

          Германското разузнаване: Трябват „контролирани рискове“, Берлин и НАТО са изправени пред „гореща конфронтация“ с Русия

          Иван Христов -
          Ръководителят на германското разузнаване (BND) Мартин Йегер заяви, че Германия и НАТО са изправени пред риска от „гореща конфронтация“ с Русия. Той обаче смята,...

          13 КОМЕНТАРА

          2. Нищо друго не могат да им родят главите на орките! Този път обаче работата ще е на уж лека закачка, голям шамар в отговор, за да не си помислят орките повече да се закачат!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions