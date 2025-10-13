ISW: Русия пусна „Фаза нула“ от подготовката за война с НАТО

Русия започна нова фаза на подготовка за потенциален конфликт с НАТО, известна като „Фаза нула“. Откриването на така наречените „малки зелени човечета“ на естонската граница показва формирането на психологически плацдарм за евентуална бъдеща война, пише базираният в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), предава УНИАН.
На 10 октомври естонското правителство временно затвори път близо до границата, след като граничари забелязаха малка група руски войници без обозначения. Меелис Саарепуу, ръководител на естонската Южна префектура, уточни, че това не са руски граничари, докато Русия нарече инцидента „рутинни мерки“.
Естонският външен министър Маргус Цахкна отбеляза на 12 октомври, че руските войски действат „по-решително и видимо от преди“, но не смята ситуацията на границата за прекалено напрегната. Правителството също така планира да затвори напълно този участък от пътя в бъдеще, тъй като се изграждат алтернативни маршрути, заобикалящи руската територия.
„Фаза нула“ във военната стратегия – какво означава това?
„Фаза нула“ е етапът на установяване на информационни и психологически условия преди открит бой. По време на този етап противникът:
разпространява пропаганда и дезинформация, за да оправдае бъдещи действия;
влияе на общественото мнение в целевите страни;
извършва кибератаки и оказва икономически натиск;
дестабилизира политическите системи и отслабва доверието в правителството.
Анализаторите отбелязват, че Русия вече е използвала Фаза нула преди нахлуването си в Украйна през 2014 и 2022 г., използвайки пропаганда, фалшиви новини за „потискането на рускоезичните“, кибератаки и политическа дестабилизация.
ISW подчертава, че това е първият регистриран случай на наблюдение на руските „малки зелени човечета“ близо до страна от НАТО като част от кампанията „Фаза нула“, демонстрирайки ново ниво на подготовка за потенциален конфликт.
