НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 14.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Израел получи четири ковчега с тленни останки на заложници от Газа чрез Червения кръст

          0
          30
          Снимка: nbcnews.com
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Израелските сили в Ивицата Газа получиха четири ковчега с тленните останки на заложници чрез Международния комитет на Червения кръст, съобщи пресслужбата на израелската армия.

          - Реклама -

          Военните транспортират телата до Израел за идентификация, като все още не са разкрити имената на починалите. Армията призова обществеността към търпение, докато Националният център за криминалистика извършва официалното разпознаване.

          По-рано, на 13 октомври, бригадите „Изедин ал-Касам“, военното крило на Хамас, публикуваха имената на четирима заложници, убити в Газа, чиито тела планираха да предадат в рамките на деня.

          Израел обаче изрази недоволство от Хамас, че е върнал само телата на четирима от общо 28 заложници.

          „Това е неизпълнение на задълженията от страна на Хамас,“ заяви министърът на отбраната Израел Кац, като предупреди, че „всяко забавяне или умишлено отклонение от изпълнението на задълженията ще се счита за грубо нарушение на споразуменията за прекратяване на огъня в Газа и ще доведе до подходящ отговор.“

          Израелските сили в Ивицата Газа получиха четири ковчега с тленните останки на заложници чрез Международния комитет на Червения кръст, съобщи пресслужбата на израелската армия.

          - Реклама -

          Военните транспортират телата до Израел за идентификация, като все още не са разкрити имената на починалите. Армията призова обществеността към търпение, докато Националният център за криминалистика извършва официалното разпознаване.

          По-рано, на 13 октомври, бригадите „Изедин ал-Касам“, военното крило на Хамас, публикуваха имената на четирима заложници, убити в Газа, чиито тела планираха да предадат в рамките на деня.

          Израел обаче изрази недоволство от Хамас, че е върнал само телата на четирима от общо 28 заложници.

          „Това е неизпълнение на задълженията от страна на Хамас,“ заяви министърът на отбраната Израел Кац, като предупреди, че „всяко забавяне или умишлено отклонение от изпълнението на задълженията ще се счита за грубо нарушение на споразуменията за прекратяване на огъня в Газа и ще доведе до подходящ отговор.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Открито в Китай „свръхгигантско“ находище на злато може да се окаже най-голямото в света

          Красимир Попов -
          Китайски геолози са открили находище на златна руда, което може да се окаже най-голямото в света, съобщава списание Popular Mechanics. Според предварителните оценки в...
          Политика

          Кубинският дисидент Хосе Даниел Ферер: Ще продължа борбата за демокрация, но няма да я водя сам

          Красимир Попов -
          Кубинският дисидент Хосе Даниел Ферер се закле да продължи борбата за демокрация в Куба, след като беше освободен от затвора и принуден да замине...
          Политика

          САЩ, Турция, Катар и Египет приеха обща декларация в подкрепа на мира в Газа

          Красимир Попов -
          Съединените щати, Турция, Катар и Египет приветстваха постигнатото мирно споразумение в Сектора Газа и заявиха, че ще работят заедно за неговото запазване, се посочва...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions