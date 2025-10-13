Израел получи четири ковчега с тленни останки на заложници от Газа чрез Червения кръст

Израелските сили в Ивицата Газа получиха четири ковчега с тленните останки на заложници чрез Международния комитет на Червения кръст, съобщи пресслужбата на израелската армия.

Военните транспортират телата до Израел за идентификация, като все още не са разкрити имената на починалите. Армията призова обществеността към търпение, докато Националният център за криминалистика извършва официалното разпознаване.

По-рано, на 13 октомври, бригадите „Изедин ал-Касам“, военното крило на Хамас, публикуваха имената на четирима заложници, убити в Газа, чиито тела планираха да предадат в рамките на деня.

Израел обаче изрази недоволство от Хамас, че е върнал само телата на четирима от общо 28 заложници.