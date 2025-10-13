Къде са 55-те милиона за „Хемус“? Прокурор Занев разкри схемата!

55 милиона лева, предназначени за строителството на автомагистрала „Хемус“, са изчезнали, а разследването по ключовото дело е прекратено срещу основните обвиняеми. Това заяви в студиото на bTV прокурор Ивайло Занев, който до края на 2023 г. е бил водещ наблюдаващ прокурор по казуса.

По думите на Занев, последната известна точка на парите е склад в Благоевградско, собственост на дадена фирма. Схемата за отклоняване на средствата е включвала фирми подизпълнители на „Автомагистрали“ ЕАД, които получават авансови плащания за доставки на материали или наем на техника. Скритата печалба се е формирала от влагане на по-малко количество или по-евтини материали, използване на по-малък технически и човешки ресурс без осигуровки, както и чрез мними подизпълнители, които натрупват задължения по ДДС, без държавата да може да ги събере.

Прокурор Занев, автор на проект на обвинителен акт от 400 страници с детайли за фирмите и управителите, е бил отстранен от разследването. Като мотив за отстраняването му са посочени „политически пристрастия“ и „негативно отношение“ към бивш министър-председател, което Занев категорично отрича, обяснявайки, че връзки с бившия премиер е правил свидетелят Бойко Рашков по време на разпит.

След отстраняването му, делото е продължило с нови наблюдаващи прокурори, които са прекратили обвиненията срещу част от лицата. От девет първоначално обвиняеми, днес са останали само трима. Занев изразява съмнения за „кариерни бонуси“, получени от двама от прокурорите, които са променили становището си за достатъчност на доказателствата, без да са извършвани нови следствени действия. Проследяването на парите е затруднено, тъй като те са изтеглени в брой.

