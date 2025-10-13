Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм подписа първия по рода си закон, който регулира чатботовете с изкуствен интелект, въпреки натиска от Белия дом да се остави технологията без контрол, предаде АФП.
Калифорния прие първия в САЩ закон за регулиране на чатботове с изкуствен интелект
