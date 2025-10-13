Карлос Насар: Нищо не пречи на федерацията да покаже добро отношение и да не ни саботира

„Надявам се най-накрая да бъда признат от моята родна федерация“. Това заяви пред бТВ световният шампион Карлос Насар.

Суперзвездата в световните щанги хвърли светлина около родната федерация. След третата си поредна световна титла българинът в прав текст призна, че не усеща да е признат от родните фактори и се надява в най-скоро време това да се промени.

Щангистът уточни, че федерацията започва да излиза от кризата, която можеше да я затрие. Припомняме ви, че и Насар беше в основата на спасението, а и освен това олимпийският шампион отказа редица оферти да се състезава за други страни през годините.

„Не смятам, че давам малко като труд, не смятам, че моите спонсори дават малко. Искам добро отношение и признателност от тяхна страна.

Федерацията започва да излиза от трудното положение, в което е била, и нищо не пречи да покаже добро отношение и да не ни саботират“ – сподели в национален ефир щангистът.