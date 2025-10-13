Каталуния под вода: рекордни валежи и хаос след поройните дъждове в Испания

Пороен дъжд предизвика мащабни наводнения в североизточната испанска област Каталуния, като заля улици, домове и автомобили и остави десетки хора блокирани в жилищата и колите им. Проливните валежи идват само ден след хаоса на остров Ибиса, където бурята вече парализира транспорта и предизвика извънредни ситуации.

Местни медии публикуваха кадри на буйни кафяви потоци, които помитат автомобили и контейнери. Националната метеорологична агенция AEMET обяви червен код за опасност от екстремни валежи в провинция Тарагона, предупреждавайки за до 180 мм дъжд за 12 часа в делтата на река Ебро.

„Хората бяха изненадани от бурята и останаха блокирани в превозни средства, сгради и на приземни етажи,“ съобщи говорителят на каталунската противопожарна служба Ориол Корбела.

Кметът на Санта Барбара, Жозеп Люис Гимено, определи ситуацията като „много напрегната“:

„Местните потоци и дерета са напълно прелели и заляха целия център на града, влачейки контейнери, автомобили и отломки.“

В Годал кметът Алексис Албиол говори за „момент на хаос“:

„Всички автомобили край дерето бяха отнесени и разпръснати из целия град. Никой не помни толкова силен порой за толкова кратко време.“

Метеорологичната станция в Мас де Барберанс отчете 272 мм валежи само през уикенда, съобщи регионалната служба Meteocat. За щастие, няма съобщения за жертви или изчезнали хора.

Железопътният трафик по средиземноморския коридор между Барселона и Валенсия е спрян за неопределено време, а спасителни екипи евакуираха шофьори, блокирани на наводнена магистрала край Ампоста. Каталунските служби за спешна помощ отчетоха 998 обаждания само за няколко часа.

Гражданската защита на Каталуния разшири зоната на масово телефонно предупреждение и призова хората да не пътуват и да избягват водни обекти. Регионалният премиер Салвадор Иля обяви, че учебните, спортните и социалните дейности са преустановени в пет уязвими района и призова жителите да останат по домовете си и да работят дистанционно.

Бурята, преминала през Каталуния, вече удари и остров Ибиса – за втори път в рамките на две седмици – преди да се придвижи на изток към Средиземно море.

Експертите предупреждават, че климатичните промени увеличават риска и интензитета на подобни бедствия.