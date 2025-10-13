Киър Стармър: Великобритания ще изиграе водеща роля във възстановяването на Газа

Британският премиер Киър Стармър ще обяви, че неговото правителство е готово да изиграе „водеща роля“ в процеса на възстановяване на Ивицата Газа, по време на мирната среща на върха в египетския курорт Шарм ел-Шейх, съобщи кабинетът му в официално изявление.

„Днес е първата, решаваща фаза от прекратяването на тази война, а сега трябва изцяло да реализираме втората фаза," ще заяви Стармър в речта си, според прессъобщението на „Даунинг стрийт".

Премиерът ще обяви пакет от 20 милиона паунда (26,7 милиона долара) за хуманитарна помощ, който е част от по-широкия ангажимент на Обединеното кралство към възстановяването на разрушената инфраструктура в Газа. Средствата ще бъдат насочени към ремонт на водоснабдителни, санитарни и хигиенни системи, пострадали по време на двугодишния конфликт.

Стармър заминава за Египет, за да участва в мирната среща за Газа, председателствана от американския президент Доналд Тръмп и египетския държавен глава Абдел Фатах ас-Сиси, която следва подписаното споразумение за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“.

Британското правителство също така обяви намерение да бъде домакин на тридневна международна конференция, посветена на възстановяването и бъдещето на Газа, на която ще се обсъждат планове за следвоенно управление и трансформация на Палестинската автономия.

Според „Даунинг стрийт“, на конференцията ще присъстват представители на Германия, Италия, Саудитска Арабия, Йордания и Палестинската автономия, както и представители на частния сектор и международни финансови институции. Датата на форума ще бъде обявена допълнително.

„Газа е напълно опустошена. Примирието ни дава възможност не само спешно да разширим хуманитарните усилия, но и да погледнем към бъдещето на възстановяването,“ заяви британският външен министър Ивет Купър.