Киър Стармър: Великобритания ще изиграе водеща роля във възстановяването на Газа

Британският премиер Киър Стармър ще обяви, че неговото правителство е готово да изиграе „водеща роля“ в процеса на възстановяване на Ивицата Газа, по време на мирната среща на върха в египетския курорт Шарм ел-Шейх, съобщи кабинетът му в официално изявление.
Премиерът ще обяви пакет от 20 милиона паунда (26,7 милиона долара) за хуманитарна помощ, който е част от по-широкия ангажимент на Обединеното кралство към възстановяването на разрушената инфраструктура в Газа. Средствата ще бъдат насочени към ремонт на водоснабдителни, санитарни и хигиенни системи, пострадали по време на двугодишния конфликт.
Стармър заминава за Египет, за да участва в мирната среща за Газа, председателствана от американския президент Доналд Тръмп и египетския държавен глава Абдел Фатах ас-Сиси, която следва подписаното споразумение за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“.
Британското правителство също така обяви намерение да бъде домакин на тридневна международна конференция, посветена на възстановяването и бъдещето на Газа, на която ще се обсъждат планове за следвоенно управление и трансформация на Палестинската автономия.
Според „Даунинг стрийт“, на конференцията ще присъстват представители на Германия, Италия, Саудитска Арабия, Йордания и Палестинската автономия, както и представители на частния сектор и международни финансови институции. Датата на форума ще бъде обявена допълнително.
