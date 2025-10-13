Кирил Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам, играчите трябва да изчистят главите

Техническият директор към БФС – Кирил Котев, подчерта, че в централата изпитват срам след загубата с 1:6 от Турция в събота. Сега на националния отбор му предстои гостуване на Испания във Валядолид.

„Лъвовете“ влизат в срещата след три поредни загуби в световните квалификации и със само 1 вкаран гол при 12 допуснати. Котев беше единственият, който се спря пред медиите да говори.

Той използва момента да поднесе съболезнования към близките на Добромир Жечев и сподели, че в настоящия екип са събрани най-добрите футболисти, с които държавата разполага на този етап:

„Първо искам да се поднеса съболезнования на близките на Добромир Жечев от името на цялата федерация. Успяхме да се възстановим, знаем какво ни очаква и излизаме срещу най-добрия отбор в Европа.

Надяваме се да покажем играта от първото полувреме срещу Турция. Трябва да си изчистят главите и да дадат най-доброто от себе си. Знаем срещу кой играем – Испания е най-добрият отбор в Европа. Имаме нов треньор. Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам.

Очаквам да излезем със самочувствие, да се борим и да се изпълняват тактическите задача. Можем да играем футбол и се надяваме да се види. Всичко си зависи от нас, трябва да излезем от тази ситуация. Това в момента са най-добрите футболисти на България. Но не трябва да изпадаме в такива моменти като в събота – играем добре, до полувремето 1:1 и след това изпадаме в паника и се предаваме.

Какъвто и да е резултатът срещу Испания, не бива да се заблуждаваме. На първо място трябва да си изчистим всички тези грешки и да гледаме постепенно да се надграждаме. Но и да показваме постоянство“ – обясни директорът.