Кирил Ризов: В София таксиметровите услуги ще се повишат с около 20%

Това каза председателят на Сдружение „Съюз такси“ Кирил Ризов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Ризов обясни, че не се очаква поскъпване на горивата, но за сметка на това другите разходи се повишават.
Председателят на Сдружение „Съюз такси“ коментира и проблема с паркирането на таксиметровите услуги. Той посочи, че към момента казусът е разрешен.
Гостът припомни, че исканото от бранша увеличение на таксите следва да бъде постановено от общината, тъй като това е в неин приоритет. Той посочи още, че от сектора настояват дори за по-високи цени, но изрази съмнение, че това би могло да се случи.
Ще си се возите сами
Че кой пуска брояча , само на къси разстояния.
Наближава времето, когато НЯМА да има кого да Возят!!! Хората Обедняват!!!
Не е ли време за UBER?
Валентин Лазаров в БГ няма да има UBER знам го от едно висшестоящо лице
Даммм…. всичко поскъпва – неизбежно е с идването на еврото. Добре, че вдигат заплатите на държавните служители. Тия дето бачкат на минимална заплата в малките населени места… незнам как ще се оправят.
Vasil Vasilev еврото има общо колкото рупията за това 😉
Roumen Ivanov това е ясно…. базикам се с населението. Поскъпването идва най-вече от факта, че няма достатъчно родно производство в почти всички сектори. И някои други фактори… 🙂