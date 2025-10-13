Кирил Ризов: В София таксиметровите услуги ще се повишат с около 20%

„В София таксиметровите услуги ще се повишат с около 20%. Ако тези цени не бъдат вдигнати, то ние няма кака да посрещнем нашите увеличени разходи.“

Това каза председателят на Сдружение „Съюз такси“ Кирил Ризов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Ризов обясни, че не се очаква поскъпване на горивата, но за сметка на това другите разходи се повишават.

Председателят на Сдружение „Съюз такси“ коментира и проблема с паркирането на таксиметровите услуги. Той посочи, че към момента казусът е разрешен.

Гостът припомни, че исканото от бранша увеличение на таксите следва да бъде постановено от общината, тъй като това е в неин приоритет. Той посочи още, че от сектора настояват дори за по-високи цени, но изрази съмнение, че това би могло да се случи.