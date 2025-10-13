НА ЖИВО
      понеделник, 13.10.25
          Кирил Ризов: В София таксиметровите услуги ще се повишат с около 20%

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „В София таксиметровите услуги ще се повишат с около 20%. Ако тези цени не бъдат вдигнати, то ние няма кака да посрещнем нашите увеличени разходи.“

          Това каза председателят на Сдружение „Съюз такси“ Кирил Ризов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Ризов обясни, че не се очаква поскъпване на горивата, но за сметка на това другите разходи се повишават.

          Председателят на Сдружение „Съюз такси“ коментира и проблема с паркирането на таксиметровите услуги. Той посочи, че към момента казусът е разрешен.

          Гостът припомни, че исканото от бранша увеличение на таксите следва да бъде постановено от общината, тъй като това е в неин приоритет. Той посочи още, че от сектора настояват дори за по-високи цени, но изрази съмнение, че това би могло да се случи.

          5. Даммм…. всичко поскъпва – неизбежно е с идването на еврото. Добре, че вдигат заплатите на държавните служители. Тия дето бачкат на минимална заплата в малките населени места… незнам как ще се оправят.

              • Roumen Ivanov това е ясно…. базикам се с населението. Поскъпването идва най-вече от факта, че няма достатъчно родно производство в почти всички сектори. И някои други фактори… 🙂

