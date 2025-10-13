Ситуацията около град Покровск в момента напомня на това, което беше близо до Авдеевка малко преди щурма му, пише „Военная Хроника“.

Както отбелязва Telegram каналът, украинската групировка в района на Родинское, Мирноград и самия Покровск е фактически полуобкръжена: пътищата за снабдяване са отрязани, всички възможни логистични коридори и дори малки пътеки са обект на атаки, ротациите са затруднени, а дъждът допълнително утежнява проблемите.

В момента се създава илюзията за оперативна пауза, но в действителност се струпват сили и ситуацията достига критична точка. При тези условия преходът към решителни действия наистина може да се случи „като гръм от ясно небе“ – внезапно, но с предварително определена система от условия, когато украинската отбрана вече няма да може да удържи.