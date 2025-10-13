НА ЖИВО
          Кубинският опозиционер Хосе Даниел Ферер пристигна в САЩ, за да започне изгнанието си

          Снимка: Anders Ahlgren/SvD/TT
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Кубинският дисидент Хосе Даниел Ферер кацна в понеделник в САЩ, за да започне изгнанието си, съобщи брат му пред АФП.

          „Той е тук. Току-що говорих с Хосе Даниел. Свързаха се с него по телефона преди малко,“ каза Луис Енрике Ферер, потвърждавайки, че брат му е пристигнал на международното летище в Маями.

          „Обясниха, че го извеждат по специален маршрут заради неговата безопасност и тази на децата,“ добави той.

          Американският държавен секретар Марко Рубио приветства освобождаването на Ферер и призова за „незабавно освобождаване“ на стотици политически затворници в Куба.

          „Призоваваме за незабавното освобождаване на повече от 700 несправедливо задържани политически затворници и настоятелно приканваме международната общност да се присъедини към нас, за да държи кубинския режим отговорен,“ заяви Рубио след кацането на Ферер в Маями.

