Кубинският опозиционер Хосе Даниел Ферер пристигна в САЩ, за да започне изгнанието си

Кубинският дисидент Хосе Даниел Ферер кацна в понеделник в САЩ, за да започне изгнанието си, съобщи брат му пред АФП.
Американският държавен секретар Марко Рубио приветства освобождаването на Ферер и призова за „незабавно освобождаване“ на стотици политически затворници в Куба.