Левски – ЦСКА: БФС реши кога ще се играе дербито

Дербито между Левски и ЦСКА от ще се играе на 8 ноември (събота) от 15:00 часа. Това стана ясно, след като Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата за още три кръга от Първа Лига.

Битката за Пловдив между Локомотив и Ботев пък бе насрочена за играе на 1 ноември (събота) от 14:45 ч.

Ето и програмата:

XIII кръг

24.10 /петък/ Монтана 1921 – Арда 1924 Кж 15.00

Спартак 1918 Вн – Ботев Пд 17.30

Локомотив 1929 Сф – Локомотив 1926 Пд 20.00

25.10 /събота/ Ботев Вр – Септември Сф 13.00

Славия 1913 Сф – Черно море Вн 15.30

Левски Сф – Добруджа 1919 Дч 18.00

26.10 /неделя/ ЦСКА Сф – Берое СЗ 17.15

27.10 /понеделник/ ЦСКА 1948 Сф – Лудогорец 1945 17.30

XIV кръг

01.11 /събота/ Добруджа 1919 Дч – Спартак 1918 Вн 12.00

Локомотив 1926 Пд – Ботев Пд 14.45

Септември Сф – Славия 1913 17.30

02.11 /неделя/ ЦСКА Сф – Монтана 1921 12.45

Арда 1924 Кж – Левски Сф 15.15

Черно море Вн – Лудогорец 1945 17.45

03.11 /понеделник/ Берое СЗ – Локомотив 1929 Сф 16.00

Ботев Вр – ЦСКА 1948 Сф 18.15

XV кръг

07.11 /петък/ Спартак 1918 Вн – Септември Сф 15.00

Ботев Пд – Добруджа 1919 Дч 17.30

08.11 /събота/ Локомотив 1929 Сф – Ботев Вр 12.00

Левски Сф – ЦСКА Сф 15.00

Локомотив 1926 Пд – Берое СЗ 18.00

09.11 /неделя/ Славия 1913 – Монтана 1921 12.30

ЦСКА 1948 Сф – Черно море Вн 15.00

Лудогорец 1945 – Арда 1924 Кж 17.30.