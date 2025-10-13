Левски – ЦСКА: БФС реши кога ще се играе дербито

Дербито между Левски и ЦСКА от ще се играе на 8 ноември (събота) от 15:00 часа. Това стана ясно, след като Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата за още три кръга от Първа Лига.
Битката за Пловдив между Локомотив и Ботев пък бе насрочена за играе на 1 ноември (събота) от 14:45 ч.
Ето и програмата:
XIII кръг
24.10 /петък/ Монтана 1921 – Арда 1924 Кж 15.00
Спартак 1918 Вн – Ботев Пд 17.30
Локомотив 1929 Сф – Локомотив 1926 Пд 20.00
25.10 /събота/ Ботев Вр – Септември Сф 13.00
Славия 1913 Сф – Черно море Вн 15.30
Левски Сф – Добруджа 1919 Дч 18.00
26.10 /неделя/ ЦСКА Сф – Берое СЗ 17.15
27.10 /понеделник/ ЦСКА 1948 Сф – Лудогорец 1945 17.30
XIV кръг
01.11 /събота/ Добруджа 1919 Дч – Спартак 1918 Вн 12.00
Локомотив 1926 Пд – Ботев Пд 14.45
Септември Сф – Славия 1913 17.30
02.11 /неделя/ ЦСКА Сф – Монтана 1921 12.45
Арда 1924 Кж – Левски Сф 15.15
Черно море Вн – Лудогорец 1945 17.45
03.11 /понеделник/ Берое СЗ – Локомотив 1929 Сф 16.00
Ботев Вр – ЦСКА 1948 Сф 18.15
XV кръг
07.11 /петък/ Спартак 1918 Вн – Септември Сф 15.00
Ботев Пд – Добруджа 1919 Дч 17.30
08.11 /събота/ Локомотив 1929 Сф – Ботев Вр 12.00
Левски Сф – ЦСКА Сф 15.00
Локомотив 1926 Пд – Берое СЗ 18.00
09.11 /неделя/ Славия 1913 – Монтана 1921 12.30
ЦСКА 1948 Сф – Черно море Вн 15.00
Лудогорец 1945 – Арда 1924 Кж 17.30.