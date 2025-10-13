НА ЖИВО
          Левски – ЦСКА: БФС реши кога ще се играе дербито

          Пловдивският сблъсък между Локомотив и Ботев е насрочен за 01.11 събота от 14:45 часа

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Дербито между Левски и ЦСКА от ще се играе на 8 ноември (събота) от 15:00 часа. Това стана ясно, след като Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата за още три кръга от Първа Лига. 

          Битката за Пловдив между Локомотив и Ботев пък бе насрочена за играе на 1 ноември (събота) от 14:45 ч.

          Ето и програмата: 

          XIII кръг

          24.10 /петък/ Монтана 1921 – Арда 1924 Кж 15.00

          Спартак 1918 Вн – Ботев Пд 17.30

          Локомотив 1929 Сф – Локомотив 1926 Пд 20.00

          25.10 /събота/ Ботев Вр – Септември Сф 13.00

          Славия 1913 Сф – Черно море Вн 15.30

          Левски Сф – Добруджа 1919 Дч 18.00

          26.10 /неделя/ ЦСКА Сф – Берое СЗ 17.15

          27.10 /понеделник/ ЦСКА 1948 Сф – Лудогорец 1945 17.30

          XIV кръг

          01.11 /събота/ Добруджа 1919 Дч – Спартак 1918 Вн 12.00

          Локомотив 1926 Пд – Ботев Пд 14.45

          Септември Сф – Славия 1913 17.30

          02.11 /неделя/ ЦСКА Сф – Монтана 1921 12.45

          Арда 1924 Кж – Левски Сф 15.15

          Черно море Вн – Лудогорец 1945 17.45

          03.11 /понеделник/ Берое СЗ – Локомотив 1929 Сф 16.00

          Ботев Вр – ЦСКА 1948 Сф 18.15

          XV кръг

          07.11 /петък/ Спартак 1918 Вн – Септември Сф 15.00

          Ботев Пд – Добруджа 1919 Дч 17.30

          08.11 /събота/ Локомотив 1929 Сф – Ботев Вр 12.00

          Левски Сф – ЦСКА Сф 15.00

          Локомотив 1926 Пд – Берое СЗ 18.00

          09.11 /неделя/ Славия 1913 – Монтана 1921 12.30

          ЦСКА 1948 Сф – Черно море Вн 15.00

          Лудогорец 1945 – Арда 1924 Кж 17.30.

