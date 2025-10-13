Лукашенко: Украйна може „да изчезне като държава“, ако не се подчини на Москва

Белоруският диктатор и приближен на Кремъл Александър Лукашенко заяви, че Украйна може „да изчезне като държава“, ако не промени курса си, в интервю за кремълския блогър Павел Зарубин, съобщи Kiev Post.

Лукашенко настоя украинският президент Володимир Зеленски да „седне и да преговаря“ с Москва, да се откаже от стремежа си към Запада и да „се успокои“ по отношение на исканията си за американски крилати ракети „Томахоук“ с голям обсег.

„Ако Зеленски не действа спешно и не се съобрази с исканията на Кремъл, това може да доведе до изчезването на Украйна като държава,“ предупреди Лукашенко, повтаряйки пропагандни послания, излъчвани от Москва.

Белоруският лидер твърди, че е обвинявал европейските страни за липсата на напредък в преговорите, но сега според него „виновникът е самият Зеленски“.

„Имам тонове информация – проблемът не е в Съединените щати, които искат напредък, нито в Русия, която е готова за това, нито в европейските лидери, а в самия Володимир Зеленски,“ заяви Лукашенко.

Той дори намекна, че Москва и други „играчи“ могат да упражнят натиск върху Зеленски, след което „подходящите решения ще бъдат взети под това напрежение“. Лукашенко добави, че руската армия „напредва на фронта“, което според него „може да доведе до пълното изчезване на Украйна“.

Белоруският диктатор повтори кремълската пропаганда, като заяви, че „западните съюзници на Киев са готови да вземат част от Украйна, както се случи преди Великата отечествена война“, използвайки съветския термин за Втората световна война.

„Искам президентът на Украйна да чуе моите предложения и да разбере, че никой няма да донесе щастие на Украйна освен славянските държави – затова трябва да се седне на масата за преговори,“ каза Лукашенко.

Изявленията му изопачават реалността, тъй като Киев многократно е заявявал готовност за преговори, при условие че Москва прекрати агресията и изтегли войските си, докато дори президентът Доналд Тръмп е дал ясно да се разбере, че Русия не проявява искрено желание за мир.

Коментирайки темата за възможното предоставяне на ракети „Томахоук“ на Украйна, Лукашенко заяви, че няма нужда от паника:

„Нашият приятел Доналд има определена тактика. Понякога оказва натиск, понякога действа твърдо, а след това леко отстъпва. Не трябва да приемаме буквално, че всичко ще се случи утре,“ каза той.

Белоруският лидер, който остава един от най-верните съюзници на Кремъл, продължава да оправдава руската агресия и да подкрепя позициите на Москва в конфликта срещу Украйна.