Белоруският диктатор и приближен на Кремъл Александър Лукашенко заяви, че Украйна може „да изчезне като държава“, ако не промени курса си, в интервю за кремълския блогър Павел Зарубин, съобщи Kiev Post.
Лукашенко настоя украинският президент Володимир Зеленски да „седне и да преговаря“ с Москва, да се откаже от стремежа си към Запада и да „се успокои“ по отношение на исканията си за американски крилати ракети „Томахоук“ с голям обсег.
Белоруският лидер твърди, че е обвинявал европейските страни за липсата на напредък в преговорите, но сега според него „виновникът е самият Зеленски“.
Той дори намекна, че Москва и други „играчи“ могат да упражнят натиск върху Зеленски, след което „подходящите решения ще бъдат взети под това напрежение“. Лукашенко добави, че руската армия „напредва на фронта“, което според него „може да доведе до пълното изчезване на Украйна“.
Белоруският диктатор повтори кремълската пропаганда, като заяви, че „западните съюзници на Киев са готови да вземат част от Украйна, както се случи преди Великата отечествена война“, използвайки съветския термин за Втората световна война.
Изявленията му изопачават реалността, тъй като Киев многократно е заявявал готовност за преговори, при условие че Москва прекрати агресията и изтегли войските си, докато дори президентът Доналд Тръмп е дал ясно да се разбере, че Русия не проявява искрено желание за мир.
Коментирайки темата за възможното предоставяне на ракети „Томахоук“ на Украйна, Лукашенко заяви, че няма нужда от паника:
Белоруският лидер, който остава един от най-верните съюзници на Кремъл, продължава да оправдава руската агресия и да подкрепя позициите на Москва в конфликта срещу Украйна.
Прав е! Но с нарк@ман трудно ще се разбере човек. Зависими са, чакат наставления от пл@сьора, изпълняват нареждания, нямат моз@к, стават пълни егоисти… Тежка задача…