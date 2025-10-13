Макрон обяви новото правителство на Франция, оглавено от Себастиен Лекорню

Президентът на Франция Еманюел Макрон представи състава на новото правителство след продължителни и напрегнати преговори, целящи да стабилизират политическата ситуация в страната и да предотвратят задълбочаването на кризата, предаде АФП.

- Реклама -

Новият кабинет ще бъде ръководен от Себастиен Лекорню, който поема управлението в решаващ момент за френската политика, след разпадането на предишното правителство само месец след неговото формиране.

„Франция има нужда от стабилност, диалог и отговорност. Това правителство ще бъде насочено към действие и възстановяване на доверието,“ заяви Макрон при представянето на екипа.

Министърът на външните работи Жан-Ноел Баро запазва поста си, осигурявайки приемственост във външната политика на страната. За министър на отбраната е назначена Катрин Воутрен, бивш министър на труда, която поема ключова роля на фона на нарастващите международни предизвикателства и ангажиментите на Франция в рамките на НАТО и Европейския съюз.

Според френските анализатори новото правителство ще има за цел да ускори икономическите реформи, да укрепи социалната политика и да възвърне общественото доверие към институциите.

Очаква се приоритетите на кабинета да бъдат бюджетната дисциплина, борбата с безработицата и подготовката за бюджета за 2026 г., който трябва да покаже ангажимента на Франция към изискванията на Европейския съюз за намаляване на дефицита.

Съставът на новия кабинет бе определен като опит за балансиране между различните политически крила, като в него са включени както приближени на Макрон, така и технократи и експерти без партийна принадлежност.