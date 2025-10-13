НА ЖИВО
          Мъри Стоилов: Цанко Цветанов купи 6 торти и ги занесе в съблекалнята на Гьозтепе, за да смекчим атаките към България

          Най-добрият български треньор разкри интересни неща около световната квалификация, която "трикольорите" изиграха с тима на Винченцо Монтела

          Снимка: gong.bg
          Николай Минчев
          Наставникът на турския Гьозтепе и бивш национален селекционер Станимир Стоилов даде своето мнение за загубата на България от Турция с 1:6. Мъри сподели, че никой от лагера на „лъвовете“ не го е търсил за информация, отностно състава на южните ни съседи.

          „Много срамна загуба. Няма да влизам в детайли. Има си хора, да си правят анализите. Ще кажа само, че 50 турци ми се смяха в лицето заради това 1:6! Цанко Цветанов купи 6 торти и ги занесе в съблекалнята на Гьозтепе, за да смекчим атаките към България за погрома…“ – започна Станимир Стоилов пред „Мач Телеграф“.

          „Разбрах, че дори са питали Александър Димитров на пресконференция дали ме е потърсил за съвет, а той е казал, че е говорил с Гошо Гинчев, който е играл в Турция преди повече от 20 години“ – каза Мъри.

          „Истината е, че се знаят какви са проблемите около националния отбор, но не знаем как да ги решим. Националният отбор се нуждае от „Табела“ за треньор, независимо дали е българин, или чужденец. Селекционерът трябва да респектира футболистите, това е!“ – добави той.

          Станимир Стоилов е поканен лично от президента на турската федерация за гостуването на България в Бурса. Той обаче обмисля да откаже двата ВИП пропуска заради разгрома, който нашите претърпява в събота.

