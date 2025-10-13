Марк Рюте: Ако Русия нападне НАТО, това ще означава открита война с Алианса

Ако Русия е „достатъчно глупава“, за да атакува НАТО, това ще бъде открита война между Русия и Алианса, предупреди генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на Парламентарната асамблея на Алианса в Любляна, съобщава La Repubblica.
По думите му, евентуален конфликт между Руската федерация и НАТО ще се различава коренно от войната между Русия и Украйна.
Русия се готви за война, защото Европа се готви. Накрая някой ще бъде сготвен, традиционно за трети път. 😉