      вторник, 14.10.25
          Марк Рюте: Ако Русия нападне НАТО, това ще означава открита война с Алианса

          Снимка: Agencja Wyborcza.pl/ Reuters
          Красимир Попов
          Ако Русия е „достатъчно глупава“, за да атакува НАТО, това ще бъде открита война между Русия и Алианса, предупреди генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на Парламентарната асамблея на Алианса в Любляна, съобщава La Repubblica.

          „Надяваме се това никога да не се случи. Но ако Русия е достатъчно глупава, за да ни атакува, това ще бъде открита война между Русия и НАТО,“ заяви Рюте.

          По думите му, евентуален конфликт между Руската федерация и НАТО ще се различава коренно от войната между Русия и Украйна.

          „Тази война ще бъде различна по много причини, които не мога да обясня подробно сега, защото не искаме да им даваме информационно предимство,“ отбеляза генералният секретар на Алианса.

          1. Русия се готви за война, защото Европа се готви. Накрая някой ще бъде сготвен, традиционно за трети път. 😉

