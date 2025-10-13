Масиран удар с дронове на Русия предизвика мащабен пожар в складове в Одеса

В нощта на 13 октомври руската армия нанесе масиран удар с дронове в Одеска област. Ударът предизвика масивен пожар в складове за дрехи в предградията на областния център. Това съобщи пресслужбата на Главно управление на Държавната служба за извънредни ситуации в Одеска област, предава УНИАН.
Според спасители, ударите са причинили масивни пожари в складове, съхраняващи текстилни изделия (платове, дрехи, обувки и др.) и шивашко оборудване, обхващащи площ от над 5000 квадратни метра. Изгорял е и един автомобил.
Както уточни Марина Аверина, прессекретар на регионалния щаб на Държавната служба за извънредни ситуации, последствията от нападението са били усложнени от голямото пожарно натоварване и липсата на водоснабдяване за гасене на пожари в обекта. Пожарникарите са организирали непрекъснато водоснабдяване от водоизточници в близки обекти.
По предварителна информация един човек е пострадал. Според доклада, Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ДСМУ) е разположила 16 единици техника и 56 спасители. Пожарната служба „Авангард“, пожарната бригада на Националната гвардия на Украйна и доброволци също участваха в гасенето на пожара.
Към 8:00 ч. сутринта продължават да се отстраняват последиците от руското нападение.
Пресслужбата на Одеската областна прокуратура съобщи пред УНИАН, че четири склада в Одеска област са били повредени и впоследствие са се запалили по време на нападението. 60-годишен мъж е ранен и е откаран в болница. Образувано е разследване по чл. 438, чл. 1 от Наказателния кодекс на Украйна (военни престъпления).
