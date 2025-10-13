НА ЖИВО
      понеделник, 13.10.25
          Начало България Крими

          Мъж на 25 годишна възраст намушкан в Ловеч

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          На 12 октомври полицаи са реагирали на сигнал, че на ул. „Тодор Каблешков” в Ловеч 25-годишен мъж, който е криминално проявен и осъждан, е намушкан в гърба.

          Задържани са двама мъже от ловешкото село Дренов – на 20 и 25 години като има и неустановен трети на 50-годишна възраст с криминално минало.

          След извършения преглед в ловешката болница пострадалият е отведен за операция и лечение в болница в Плевен.

          Работата по случая продължава под ръководството на Районна прокуратура – Ловеч.

