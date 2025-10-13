Мъж на 25 годишна възраст намушкан в Ловеч

На 12 октомври полицаи са реагирали на сигнал, че на ул. „Тодор Каблешков” в Ловеч 25-годишен мъж, който е криминално проявен и осъждан, е намушкан в гърба.

Задържани са двама мъже от ловешкото село Дренов – на 20 и 25 години като има и неустановен трети на 50-годишна възраст с криминално минало.

След извършения преглед в ловешката болница пострадалият е отведен за операция и лечение в болница в Плевен.

Работата по случая продължава под ръководството на Районна прокуратура – Ловеч.