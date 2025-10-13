Мездра под лупа: двама машинисти с дрога след фатален инцидент

Двамата машинисти от товарния влак са дали положителни проби за наркотици след инцидента вчера на гара Мездра, при който загина 49-годишен железничар. По първоначална информация композицията се е движела към София и не е трябвало да спира на гарата. Влакът намалил скорост, а мъжът се опитал да слезе, подхлъзнал се и е попаднал под колелата. Той е починал в линейката. Полицията съобщава, че е бил част от персонала на влака, но има данни, че е работил и като ревизор-вагони и е трябвало да бъде на смяна на гарата.
Според извършените тестове единият машинист е положителен за канабис и метамфетамин, а другият — за метамфетамин. Очакват се резултатите от кръвните и уринните проби за потвърждение.
Властите продължават разследването на причините и обстоятелствата около трагедията.
Светла памет на загиналия.
Sfeta
Ze 🛸 do4
Защо не са минали дрегер преди работа?
Какво като е частен превозвач?
САМО НА ЧЕНГЕТАТА НЕ ПОКАЗВАТ ДЕТМ
Нещо на тези полицейски тестове вече не вярвам…
