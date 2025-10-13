НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 13.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Мездра под лупа: двама машинисти с дрога след фатален инцидент

          8
          193
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Двамата машинисти от товарния влак са дали положителни проби за наркотици след инцидента вчера на гара Мездра, при който загина 49-годишен железничар. По първоначална информация композицията се е движела към София и не е трябвало да спира на гарата. Влакът намалил скорост, а мъжът се опитал да слезе, подхлъзнал се и е попаднал под колелата. Той е починал в линейката. Полицията съобщава, че е бил част от персонала на влака, но има данни, че е работил и като ревизор-вагони и е трябвало да бъде на смяна на гарата.

          - Реклама -
          Трагедия: Влак прегази железничар на гара Мездра Трагедия: Влак прегази железничар на гара Мездра

          Според извършените тестове единият машинист е положителен за канабис и метамфетамин, а другият — за метамфетамин. Очакват се резултатите от кръвните и уринните проби за потвърждение.

          „Това вече е престъпление. Равносилно е на каране пиян или под наркотична зависимост по българските пътища. Контролът трябва да се засили и в двете държавни компании, и при частните превозвачи. Тук става въпрос за частна компания,“ заяви Гроздан Караджов, министър на транспорта.

          Властите продължават разследването на причините и обстоятелствата около трагедията.

          Двамата машинисти от товарния влак са дали положителни проби за наркотици след инцидента вчера на гара Мездра, при който загина 49-годишен железничар. По първоначална информация композицията се е движела към София и не е трябвало да спира на гарата. Влакът намалил скорост, а мъжът се опитал да слезе, подхлъзнал се и е попаднал под колелата. Той е починал в линейката. Полицията съобщава, че е бил част от персонала на влака, но има данни, че е работил и като ревизор-вагони и е трябвало да бъде на смяна на гарата.

          - Реклама -
          Трагедия: Влак прегази железничар на гара Мездра Трагедия: Влак прегази железничар на гара Мездра

          Според извършените тестове единият машинист е положителен за канабис и метамфетамин, а другият — за метамфетамин. Очакват се резултатите от кръвните и уринните проби за потвърждение.

          „Това вече е престъпление. Равносилно е на каране пиян или под наркотична зависимост по българските пътища. Контролът трябва да се засили и в двете държавни компании, и при частните превозвачи. Тук става въпрос за частна компания,“ заяви Гроздан Караджов, министър на транспорта.

          Властите продължават разследването на причините и обстоятелствата около трагедията.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Полицейска кола катастрофира на Околовръстното шосе в София

          Красимир Попов -
          Полицейска кола е катастрофирала на столичното Околовръстно шосе, съобщава репортер на БГНЕС. Инцидентът е станал малко след детелината на Бояна в посока кв. "Младост". Полицейският автомобил...
          Култура

          Илия Луков с концерт на 14-и октомври

          Златина Петкова -
          На 14-и октомври от 19:00 часа в НДК ще се състои концерт на големия изпълнител Иля Луков. Това обяви той в предаването "делници" с...
          Общество

          Никола Рахнев: Ще раздадем 210 000 кошчета за около 70 000 домакинства

          Златина Петкова -
          "Доброволчеството и гората за мен са любов за цял живот." Това каза създателят на инициативата "Гората.БГ" Никола Рахнев, който беше гост в предаването "Делници" с...

          8 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions