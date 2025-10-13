Мездра под лупа: двама машинисти с дрога след фатален инцидент

Двамата машинисти от товарния влак са дали положителни проби за наркотици след инцидента вчера на гара Мездра, при който загина 49-годишен железничар. По първоначална информация композицията се е движела към София и не е трябвало да спира на гарата. Влакът намалил скорост, а мъжът се опитал да слезе, подхлъзнал се и е попаднал под колелата. Той е починал в линейката. Полицията съобщава, че е бил част от персонала на влака, но има данни, че е работил и като ревизор-вагони и е трябвало да бъде на смяна на гарата.

Според извършените тестове единият машинист е положителен за канабис и метамфетамин, а другият — за метамфетамин. Очакват се резултатите от кръвните и уринните проби за потвърждение.

„Това вече е престъпление. Равносилно е на каране пиян или под наркотична зависимост по българските пътища. Контролът трябва да се засили и в двете държавни компании, и при частните превозвачи. Тук става въпрос за частна компания,“ заяви Гроздан Караджов, министър на транспорта.

Властите продължават разследването на причините и обстоятелствата около трагедията.